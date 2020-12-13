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Başkan Güven’in paylaşımı TT oldu!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı #AfsinLavanta paylaşımı ülke gündemine oturdu.

Başkan Güven’in paylaşımı TT oldu!

Başkan Güven’in paylaşımı TT oldu!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı #AfsinLavanta paylaşımı ülke gündemine oturdu.

13 Aralık 2020 Pazar 14:52
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı #AfsinLavanta paylaşımı ülke gündemine oturdu.

Başkan Güven’in #AfsinLavanta etiketiyle yaptığı paylaşım Twitter’da trend topic (TT) listesine girdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ında twitter hesabından destek verdiği Başkan Güven’in “#AfsinLavanta Afşin Lavanta Kokacak” paylaşımı binlerce tweet alarak 4.sırada twitter’da gündem oldu.

Önemli çalışmalara imza atan ve Afşin’i ulusal olduğu gibi uluslararası platformlarda da tanıtımına katkı sağlayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in gayretleri sonucu oluşturulan tesis bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.

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