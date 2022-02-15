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Başkan Hanifi Sarıaltun; “Sportif faaliyetlere önem veriyoruz”

Çağlayancerit Belediyesi, ilçede yaptığı, altyapı, yol, su, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında sportif çalışmalara da ağırlık veriyor.

Başkan Hanifi Sarıaltun; “Sportif faaliyetlere önem veriyoruz”

Başkan Hanifi Sarıaltun; “Sportif faaliyetlere önem veriyoruz”

Çağlayancerit Belediyesi, ilçede yaptığı, altyapı, yol, su, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında sportif çalışmalara da ağırlık veriyor.

15 Şubat 2022 Salı 13:12
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Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, geleceğin emanetçisi olan çocuk ve geçleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bireyler yetişmesine olanak sunmak için spor etkinliklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Hafta sonu Çağlayancerit stadyumunda vatandaşlarla futbol müsabakasını izleyen Başkan Sarıaltun, “Çocukların ve gençlerin vakitlerini evde sürekli bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine spor yaparak değerlendirmeleri için sportif faaliyetlere önem veriyoruz.

Çünkü yeni neslin sportif faaliyetler içerisinde yer almasına çok önem veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yapacağız. Sporun birleştirici gücünü bugün bu stadyumda görüyoruz. İlçemizde çocuklarla gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerini destekleyen faaliyetleri bir bir hayata geçirmek için gayret edeceğiz.

İlçemizde vatandaşlarımız sportif faaliyetlere ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği tüm konular bizim içinde önemli, bu yönde çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın isteğine karşılık veriyoruz. İlçemize yeni spor yatırımları kazandırmak için çalışacağız. Biz Çağlayancerit için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu bilinçle hareket ediyoruz.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.02.2022 13:14
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Başkan Hanifi Sarıaltun; “Sportif Faaliyetlere önem Veriyoruz”
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