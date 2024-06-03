Başkan Koray Kıraç Belediye Personelleri İle Toplantı Yaptı

Toplantı, belediyenin hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmak ve belediye personelinin motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Başkan Kıraç, belediyenin son 2 aylık çalışma süresince gerçekleştirdiği projeler ve gelecekteki hedefleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Özellikle altyapı iyileştirmeleri, temizlik faaliyetleri ve Afşin’e kazandırılacak yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Kıraç, "Belediye olarak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Siz değerli personellerimizin özverili çalışmaları, bu hedeflere ulaşmamızda en büyük destekçimizdir. Çalışmalarımızda personellerimiz performanslarına göre ödüllendirilecek. Deprem ve pandemi geçiren bu şehri hep birlikte el ele vererek ayağa kaldıran ilk şehir olarak anılacağız. Benim sizlerden beklentim, her bir vatandaşımızın ihtiyacını önemseyerek daha kaliteli ve verimli çalışmalar sunmak" dedi.

Personellerle yapılan toplantıda, günlük işleyişte karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Başkan Kıraç, personellerin görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Belediyemizin başarısı, takım çalışması ve karşılıklı iletişimle mümkündür. Her birinizin katkısı bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, belediye personelleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kıraç, personellerin motivasyonunu artırmak ve moral vermek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenleneceği müjdesini de verdi.

Ayrıca toplantı belediye sosyal medyasından canlı olarak yayınlanarak kamuoyunu da bilgilendirdi.

"Birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir Afşin için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek toplantıyı sonlandırdı.