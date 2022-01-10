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Başkan Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “fedakarca, her zorlu şartta görevlerini ifa eden, tarafsız ve doğru habercilik için çalışan tüm gazetecilerimizi kutluyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

Başkan Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Başkan Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “fedakarca, her zorlu şartta görevlerini ifa eden, tarafsız ve doğru habercilik için çalışan tüm gazetecilerimizi kutluyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:11
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“4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanun adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri Türkiye’ye özgü bir kutlama günü olmuştur.

Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Basın camiamızın bu değerleri bağlılıkla devam ettireceğine inanıyorum.

Halkların ve toplumların gelişmesinde büyük role sahip basının, şehrimizin gelişmesinde de yerel medyamız ve değerli gazetecilerimizin emeği büyüktür. Ben kendilerine topluma sağladıkları bu katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum”


 

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Başkan Mahçiçek10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
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