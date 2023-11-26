Başkan Mahçiçek, 24 Kasım’da Öğretmenleri unutmadı!

‘Gönül Belediyeciliği’nin öncüsü Onikişubat Belediyesi, insan odaklı hizmetler ve projelerle adından söz ettirmeye devam ederken, eğitim ve öğretime yönelik desteğini bir an olsun eksiltmiyor.

Eğitim-öğretime önem verdiğini her fırsatta gözler önüne seren Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, eğitim-öğretimin temelinde yer alan öğretmenleri de unutmuyor.

Bu kapsamda Başkan Mahçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Onikişubat’ın merkez ve kırsal mahallelerindeki okullarda görev yapan öğretmenler ve okul müdürleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa eğitim camiası yoğun ilgi gösterirken, günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler verildi.

Programa Başkan Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Martda katıldı.

Kahvaltının ardından bir selamlama konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yaptığı Başkan Mahçiçek’e düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.

“Onikişubat Belediyesi’nin önceliği eğitim”

Kahraman’ın ardından, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek öğretmenlere hitap etti. Davetlilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Mahçiçek, “Öncelikle, geleceğimizin mimarı, evlatlarımızı emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum. Sağlık sıhhat için çalışarak, görevlerinizde muvaffak olmayı nasip etsin İnşallah. 80’li yıllardan itibaren Kahramanmaraş’ımıza çeşitli görevlerle hizmet etme fırsatını Cenab-ı Hakk bize nasip etti. Şunu belirtmem gerekir ki Onikişubat Belediyesi’nin önceliği eğitim. Fiziki çalışmaları yaparız ama bizim için öncelikli olan eğitim. 6 tane okul yaptık, 7’ncisini de yapacağız inşallah. 7 Güzel Adam’ın memleketine toplamda 7 tane okul yapmış olacağız. Hem de proje okul yapacağız, Türkiye’de nadir okullardan biri olacak” dedi.

“Anlamlı gününüzde birlikte olalım, gününüzü tebrik edelim istedik”

Eğitim yatırımları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Mahçiçek, öğretmenlerin toplum için önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı, “Bu ülke güzel bir ülke ama bu ülkenin güzelliğinin devamını sağlayacak olan da sizlersiniz. İyi yetiştirdiğiniz çocuklar, delikanlılar bu ülkenin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi bizlerden iyi yönetecek. Onun için öğretmenlik mesleği fedakar bir meslek. Öğretmenlik, gerçekten güzel bir meslek. Bizim inancımız, ‘Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum’ der. İşti bize bilgiyi de öğretmenlerimiz öğretir. Çok değerli bir mesleğiniz var. Sizlerle beraber olmak çok güzel, her zaman bir araya gelelim İnşallah. İstedik ki sizin bu anlamlı gününüzde birlikte olalım, gününüzü tebrik edelim istedik.”

“Göreceksiniz EXPO 2023 Türkiye’nin göz bebeği olacak”

Sözlerinin devamında misafirlerine EXPO 2023 projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023, Kahramanmaraş’ı birinci lige taşıyacak inşallah. Bu memleketin her şeyi var, muazzam bir tabiat güzelliğimiz var, yaylalarımız var, kayak merkezimiz var. Sanayisi var, 140 ülkeye ihracat yapıyor gerçekten mükemmel, edebiyat derseniz zaten Türkiye’nin en önemli kenti. Eksik olan tanıtım. 84 milyon Türkiye nüfusunun 83 milyonu Kahramanmaraş’ın nerede olduğunu bile bilmiyor. İşte bu sorunu çözecek bir proje üretmemiz lazımdı ve oturduk çalıştık. 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle Kahramanmaraş’a kazandırdık. Öyle bir proje olmalıydı ki, sadece EXPO döneminde değil, EXPO’dan sonra da memlekete turist gelmesini temin etmeliydi. EXPO’ya çok sayıda proje yerleştirdik ve sürekliliği sağladık. Çok şükür başarılı bir şekilde açılışını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın da alanımıza yoğun ilgisi var. Göreceksiniz inşallah burası Türkiye’nin göz bebeği olacak. Hem dışarıdan hem de içeriden ziyaretçi gelecek” şeklinde konuştu.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.