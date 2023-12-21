Başkan Mahçiçek;  “9 yılda 680 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturduk”

Programda konuşan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu yıl 85 bin kitabı, 5’li ve 10’lu setler halinde sadece Onikişubat ilçesine değil, Kahramanmaraş’ta bulunan tüm okullara dağıtarak öğrencilerimizle buluşturacağız.Projemiz kapsamında toplamda 680 bin kitap sayısına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Hanefi Mahçiçek’in belediyecilik vizyonu çerçevesinde eğitim yatırımlarını önceleyen Onikişubat Belediyesi, ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla hayata geçirdiği Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi’nin 7’ncisini düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı ödülle tüm Türkiye’ye model olan projenin yeni dönem protokolü geçtiğimiz aylarda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın katılımıyla imzalanmıştı.

Protokolün ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belirlenen kitaplar temin edilerek, öğrencilere ulaştırılacak hale getirildi.

Temin edilen kitaplar, Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerine teslim edildi.

Onikişubat Belediye Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene,Başkan Mahçiçek ve Kahraman’ın yanı sıra okullardan temsilciler katıldı.

Projenin geçmiş dönem gerçekleşmeleri hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, 2014-2023 yılları arasında 5 ve 10’lu setler halinde 3. sınıftan 11. sınıfa kadar 680 bin kitabı öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

“Onikişubat Belediyesi olarak eğitim yatırımlarını önceledik”

Eğitim yatırımlarını öncelediklerini kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle maalesef gerçekleştirememiştik ama tekrar devam ediyoruz. Fiziki çalışmaların çok daha ötesinde eğitimin gelmesi gerekir. Onikişubat Belediyesi fiziki çalışmaları yapar. Bakın 2,5 milyar TL’lik yatırım yapmışız 9 yılda. Bu yatırımların önemli bir kısmı eğitim alanındadır. 7 tane okul yapmışız yurduyla birlikte. Fırsat eşitliğini sağlayalım diye ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu açmışız, bütün masraflarını belediyemiz karşılıyor. Kırsal mahallelerimize 60’ın üzerinde, ilçe merkezinde ise 7 adet Bilgi ve Kültür Evi yapmışız. Yani eğitim için olabildiğince gayret göstermişiz. Eğitim alanında yapılacak işler, kaldırım yapmaktan, yol yapmaktan çok daha hayırlı. Bu iş biraz da fedakârlık ve özveri işi. Bu yıl projemiz kapsamında 3’üncü sınıftan itibaren 5 ve 10’lu setler halinde 85 bin kitap aldık ve sadece Onikişubat’ın değil Kahramanmaraş’ın bütün okullarına dağıtacağız. Projemiz kapsamında toplamda 680 bin kitap sayısına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olsun.Bu kitapların seçimini de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptık. Belli bir süre geçtikten sonra yine kitaplardaki bilgiler dâhilinde bir deneme sınavı yapacağız. O sınavda derece alan çocuklarımıza ve okullarımıza da gerekli hediyeleri takdim edeceğiz” dedi.

“İnanıyorum ki bu ülkenin geleceği çok daha güzel olacak”

Gelişmiş ülkelerin en büyük göstergesinin insan gelişmişliği olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bir ülkenin gelişmişliği doğal zenginlikleriyle değil, insan gelişmişliğiyle olur. Yetişmiş yani nitelikli insan zenginliğimiz çoğaldıkça bu ülkenin geleceği çok daha mükemmel olacak. Ne kadar yer altı veya yer üstü kaynağınız olsa da onları kullanabilecek insan zenginliği yoksa onun değerini açığa çıkaramıyorsunuz. Nitelikli insan çalışacak, üretecek, ülkemizin de gelir ve refah seviyesi böylelikle daha üst noktalara çıkacak. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye bu alanda ciddi mesafe aldı. Ben öğrencilik yıllarımı çok iyi hatırlıyorum, şimdi gerçekten iyi noktalardayız. Bu ülkenin çocukları, gençleri zeki çocuklar. Fırsat verildiği zaman yaptıklarını da görüyoruz. Son zamanlarda özellikle savunma sanayiinde ve teknolojik alandaki gelişmeler bunun en önemli göstergesi. Bu ülkenin İHA’ları, SİHA’ları bizim topraklarımızı geçti artık işgal altındaki ülkeleri kurtarıyor. Türkiye, savunma alanında çok ciddi makinaları ihraç eden ülke haline geldi. Ürettikçe büyüyecek ve refah seviyemizi artıracağız. Bunda da Milli Eğitim’in çok önemli katkısı olacak. Öğrencilerimizin eğitim ve kültür seviyesinin artmasına fayda sağlayacak Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi de bu anlamda çok değerli. İnanıyorum ki bu ülkenin geleceği çok daha güzel olacak. Bir kez daha projemizin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve şehrimizin eğitimine hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza eğitim camiası adına teşekkür ediyorum”

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi ve eğitime destekleri için Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, “Bu yıl 7’ncisini düzenlediğimiz ve yıldan yıla kapasitesini, sayısını arttırmak suretiyle yürüttüğümüz bir projenin kitap dağıtımı için bir aradayız. Hep konuşmalarımıza gündem olduğu şekliyle 6 Şubat’ta hakikaten ciddi yara aldık. Dolayısıyla yaralıyız ama bu yaraları saracak olan, hayatta kalan kişiler olarak bizleriz. Vefat edenler gittiler, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ama bizim imtihanımız devam ediyor. Biz de evlatlarımızı iyi yetiştirelim, hayata donanımlı yetiştirelim istiyoruz. Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği olan Başkanımız ve ekibine eğitim camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kitaplar okul müdürlerine teslim edildi.