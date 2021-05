Başkan Mahçiçek, Anneler Günü’nde Yine Yalnız Bırakmadı

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Mahçiçek, “şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkıyor, bu özel günlerde yalnız kalmalarını istemediğimiz için ziyaretlerini ihmal etmiyoruz” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Yunus Bey ve Leyla Hanımla birlikte şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Anneler Gününü kutladık. Birkaç gün sonra Ramazan Bayramını idrak edeceğiz, bayramlarını tebrik ettik, kendileriyle sohbet ettik. Bu ülke, bu millet, bu bayrak için evlatlarını feda-i can etmiş, ülkenin güvenliğine çocuklarını teslim etmiş, bu yolda da çocukları şehit olmuş annelerimiz bizler için çok önemli. Bu münasebetle onların yanında olalım, isteklerini soralım, yapabileceğimiz bir şey var mı diye ziyaret ettik. Bu millet büyük bir millet. Değerleri için herşeyini feda edebilecek bir millet. Bu milletin bir ferdi olmak bizler için bir gurur kaynağı. Ailelerimizin her şartta ve her zaman yanlarında olacağız. Onlara ne tür hizmetler yapılacaksa kendilerinin önceliği vardır.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da bayramlarını kutladık. Bizim için bayram, gönüllere dokunabildiğimiz anlardır” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Kahraman duygularını şu sözlerle ifade etti.

“Her annemiz çok önemlidir ama şehidimizin annesi bizler için çok daha önemli. Aileleri ziyaret ettik hallerini hatırlarını sorduk. Dernek olarak yaptığımız tüm programlarda Başkanımız Hanefi Mahçiçek her zaman büyük desteklerini sundular. Bugün de ziyaretlerine davet etmeleri bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”

Şehit Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül ise “her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” sözleriyle kendini ifade etti.

Başkan ve yardımcıları Anneler Günü dolayısıyla birçok şehit ve gazi ailesine ziyarette bulunarak gönülleri fethettiler. Çocuklarla hassaten ilgilenen Başkan Mahçiçek, ziyaretlerin ardından ailelere her zaman yanlarında olduğunu, taleplerini kendisine belirtmelerinin yeterli olacağını söyleyerek ziyaret programını tamamladı.