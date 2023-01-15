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Başkan Mahçiçek, Balkan Türkleri’ne Expo 2023’ü Anlattı

Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştirecek çok güçlü bir vizyon projesidir. En az 40 ülkenin katılımıyla Kahramanmaraş’ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ziyaret edilebilir bir kent haline dönüştüreceğiz” dedi.

Başkan Mahçiçek, Balkan Türkleri’ne Expo 2023’ü Anlattı

Başkan Mahçiçek, Balkan Türkleri’ne Expo 2023’ü Anlattı

Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştirecek çok güçlü bir vizyon projesidir. En az 40 ülkenin katılımıyla Kahramanmaraş’ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ziyaret edilebilir bir kent haline dönüştüreceğiz” dedi.

15 Ocak 2023 Pazar 14:23

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Dernek üyelerinin talebi üzerineev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’te gelinen son noktayı ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, geride kalan 8 yılda yaptıkları hizmetler Onikişubat’ı model ve modern bir ilçe olarak inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Selçuk Kurtsatar ve yönetime başarılar diledi.

“Doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik”

EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından devam eden projeler ve EXPO 2023’ün son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün öneminin açıldıktan sonra daha iyi görüleceğini belirterek, Kahramanmaraş için önemli bir vizyon projesi olduğunu söyledi.Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş olarak tanıtım noktasında eksikliğimiz var ama İnşallah EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğini gidereceğiz. Başka bir projeyle bunu sağlamamız mümkün değil. Ana teması ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ olan uluslararası EXPO 2023 projemizin en önemli ve en güçlü tarafı sürdürülebilir olması. Sadece 6,5 aylık dönem için değil, gelecek yıllarda da halkımızın günlük yaşam stresinden uzaklaşacağı doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik. Mesela bir Kelebek ve Uğurböceği Bahçemiz var, Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 400 bin kişi gelmiş. Kahramanmaraş’ımız birçok değerleriyle zengin bir şehir, her şeyi var. Eksik olan ise tanıtım. Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile maalesef kimse bilmez. Kahramanmaraş’ı bütünüyle tanıtabilmemiz için böyle uluslararası bir proje lazımdı. İçerisine eklediğimiz projelerle de alanımızı sürdürülebilir hale getirdik. Kelebek ve Uğurböceği Bahçesiyle, nikah sarayıyla, Arasta Çarşısıyla, açık AVM’siyle, hobi evleriyle ve 70 bin metrekarelik kristal lagünüyle devasa bir proje EXPO 2023. ” dedi.

“EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştireceğiz”

4 milyon metrekarelik deniz projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bizim bir de EXPO 2023’ün kuzeyinde, kentleşme projemiz var ve proje kapsamında 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturacağız. Bölgedeki çevre kirliliğinin de önünü geçmek amacıyla bir proje geliştirdik. Ceyhan Nehri’nin aktığı en dar yere bir sedde yaparak, 434 kodunda suyu 4 mevsim burada tutacağız. Bütün bürokratik işlemlerini tamamladık. Bölgede çok katlı olmayan yerleşim alanlarında 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız ve şehrimizde bir deniz olacak. Biz bir turizm koridoru oluşturalım istiyoruz. Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, Kahramanmaraş’ta Germanicia ve EXPO 2023, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya’ya uzanın bir turizm koridoru oluşturursak, Kahramanmaraş’ımız için mükemmel olacak. Artık kaldırım yaptık yeter, yeni bir kentleşme modeli çıkartalım ortaya. Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştirelim. Kahramanmaraş’ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ziyaret edilebilir bir kent haline dönüştürelim. Biz bunu 2018’de aldık, kimseye de söylemedik engellemesinler diye. Söz verdiğimiz gibi vaktinde de bitireceğiz. Bizlere EXPO 2023’ü anlatma fırsatı verdiniz, hepinize çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, günün anısına dernek üyelerine EXPO 2023’e özel tasarlanan hediyelerden takdim etti.

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Başkan MahçiçekBalkan Türkleri’ne Expo 2023’ü Anlattı
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