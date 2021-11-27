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Başkan Mahçiçek, Bayrak Olayını Andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 28 Kasım 1919’da Kahramanmaraş’ta bayrağımızın işgal kuvvetleri tarafından indirilip, yerine Fransız bayrağı asılmasından dolayı yaşanan “Bayrak Olayı” ile ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek, Bayrak Olayını Andı

Başkan Mahçiçek, Bayrak Olayını Andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 28 Kasım 1919’da Kahramanmaraş’ta bayrağımızın işgal kuvvetleri tarafından indirilip, yerine Fransız bayrağı asılmasından dolayı yaşanan “Bayrak Olayı” ile ilgili mesaj yayımladı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
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Başkan Mahçiçek duygularını şu şekilde ifade etti.

“28 Kasım 1919’da Kale’nin burcunda bulunan bayrağımız indirilmiş, yerine Fransız bayrağı çekilmiştir. Cuma sabahı Kale’de bayrağımızın olmadığını gören halkımız elbette bu duruma sessiz kalmamıştır. Mehmet Ali Kısakürek tarafından “Alemi İslam’a Hitap” beyannamesini kaleme alınmış ve halk mücadeleye çağrılmıştır.

Fransız bayrağının kalede dalgalanmasının görülmesi ile anında karar verip harekete geçilmesi, aziz milletimizin müthiş bir öngörü ve ferasetinin sonucudur.

Kahraman şehrimizin kahraman insanları yaşanan bu hadisede tek vücut olmuş ve Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca’nın, “hürriyeti olmayan bir milletin Cuma Namazı kılması caiz değildir” sözüyle kaleye giderek, o günde tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet anlayışıyla Fransız bayrağını indirmişler, bayrağımızı yeniden dalgalandırarak, şanlı bayrağımız altında Cuma Namazını eda etmişlerdir.

Sütçü İmam’ı, Rıdvan Hoca’yı, Çakmakçı Sait’i, Mehmet Ali Kısakürek’i ve daha nice adsız kahramanlarımızı buradan rahmet ve şükranla anıyor, devletimizin, bayrağımızın ve milletimizin kutsiyyetini bilerek hizmet etmeye devam ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekBayrak Olayını Andı
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