Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımız bize emanet’

Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler ilçenin birçok noktasına bırakılmıştı. Kedi evi, kuş evi ve köpek kulübeleriyle Onikişubat ilçesi sokak hayvanları için güvenli bir barınak haline geldi.

Başkan Mahçiçek konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi.

“Her zaman dediğimiz gibi dünyamızı onlarla paylaştığımızın farkında ve bilincinde olarak bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Soğuyan hava şartları nedeniyle can dostlarımız barınak noktasında sıkıntı çekeceklerdi. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de barınak sorununu çözmek adına kulübelerimizi yaptırdık. İlçede park ve bahçelere yerleştirildi. Vatandaşlarımızdan dileğimiz sokaklarındaki can dostlara sahip çıksınlar. Onların da bir can taşıdığını unutmadan karınlarını doyuralım sularını verelim.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde Kaymakamlığımız ile sokak hayvanlarına mama bırakıyoruz. Bunlar bizim unutmamamız gereken insani vazifelerimiz” şeklinde konuştu.

Haytap’a bağlı Kahramanmaraş Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği (Martı) Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Akben Hanım ise şu sözleri söyledi.

“Barınak, sokak hayvanlarının en büyük sıkıntısı. Sağ olsun Başkanımız Hanefi Mahçiçek çok duyarlı davranıyor bu konuda ve ilçede kedi, köpek ve kuşlar için evler yaparak ilçeye yerleştiriyor. Halkımızın da bu evlere sahip çıkmasını, korumasını istiyoruz. Herkes sitesinde sokağında bulunan uygun noktalara mama ve su bırakabilir. Bu dünyada yalnız değiliz” diyerek sözlerini tamamladı.

Onikişubat ilçesinin silüeti sevimli ve renkli kulübeler ile daha da güzelleşirken, hayvan dostları yapılan bu projeden memnuniyetlerini dile getirdi.