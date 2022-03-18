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Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’mızın da habercisi olmuştur. Bu destansı savaş için Kahramanmaraş’ımızdan, Çanakkale cephesine giden ismi tespit edilmiş 236 şehidimiz vardır ve Çanakkale ruhu yıllar sonra Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur” dedi.

Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’

Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’mızın da habercisi olmuştur. Bu destansı savaş için Kahramanmaraş’ımızdan, Çanakkale cephesine giden ismi tespit edilmiş 236 şehidimiz vardır ve Çanakkale ruhu yıllar sonra Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur” dedi.

18 Mart 2022 Cuma 09:41
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutlayan Başkan Mahçiçek, vatan toprakları için şehit düşen bütün kahramanları rahmetle andı.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir. Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahramanın, göz kamaştıran mücadeleleriyle ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Tüm olumsuz koşullara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale ve Kahramanmaraş şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz.

“Kahramanmaraş’tan 236 şehidimiz vardır”

Tüm İslam coğrafyası Çanakkale Muharebelerinde görev almış, şehit vermiştir. Kahramanmaraş’ımızdan Çanakkale cephesine giden ismi tespit edilmiş 236 şehidimiz vardır. Cepheden sağ olarak dönen Aşıklıoğlu Hüseyin, Kuşçuoğlu Mustafa, Bayazıtzade Mustafa gibi kahramanlar da ikinci Çanakkale sayılan Maraş Milli Mücadelesinde görev almıştır.

“1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımızın Çanakkale’ye unutulmaz imzasıdır”

107 yıl önce Çanakkale’de yazılan kahramanlık hikâyesi, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hükümetimizin yatırımlarıyla bambaşka bir anlam kazanmıştır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyon projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de hizmete açılacak olması çok değerli ve anlamlıdır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale RuhuKahramanmaraş’ta Vücut Bulmuştur’
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