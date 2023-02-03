Başkan Mahçiçek; En Güzel Expo’nun Nasıl Yapılacağını Tüm Dünyaya Göstermeliyiz

Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, en az 30 ülkenin katılımıyla ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Açılış için geri sayım sürerken, benzeri görülmemiş bir kentsel yaşam deneyiminin yanı sıra doğa ve insanı temel alan projelerde son aşamaya gelindi.

Kentsel gelişim kavramı ve geleceğin şehirlerinin nasıl olması gerektiğini yeniden tanımlayan EXPO 2023 Sergi Alanı, şimdiden görenleri büyülerken, doğanın korunması için güçlü bir model oluşturacak.

Ülkelerin yanı sıra uluslararası anlamda Büyükşehir Belediyeli, il belediyeli ve kurumların katılımıyla EXPO 2023 çok daha anlamlı hale gelecek. Bu kapsamda ulusal katılımcı olarak EXPO 2023’de yer alacak kurum ve kuruluşların sorumluları ve teknik personellerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa Başkan Mahçiçek’in yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Çağlayancerit Belediye Başkanı HanifiSarıaltun’un yanı sıraKayseri Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, İskenderun Belediyesi, Malatya Battalgazi Belediyesi, Afşin Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Elbistan Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Pazarcık Belediyesi, Andırın Belediyesi ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin Belediye Başkanlarınca görevlendirilen ilgili müdürler ve yetkililer katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise kar yağışı sebebiyle toplantıya çevrimiçi olarak iştirak etti.

“EXPO 2023 ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne damga vuracağız”

Programda ilk olarak söz alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu değerlere dikkat çekerek, tanıtım eksikliğine değindi. EXPO 2023 ile tanıtım sorununu aşacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş güzel bir kent, muhteşem bir tabiatı var. Mükemmel bir kültürel alt yapısı var, Türkiye’nin önemli fikir adamları Kahramanmaraş’tan yetişmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş bir sanayi kentidir. Kahramanmaraş, Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 60’ını, enerjinin yüzde 12’sini üretir ve 140 farklı ülkeye ihracat yapar. Ama gelin görün ki Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu dahi kimse bilmez. Böyle bir tanıtım eksikliğimiz var. Bu eksikliği nasıl giderebiliriz diye düşündük, öyle bir proje bulmalıydık ki hem ulusal hem de uluslararası düzeyde anlamlı olmalıydı. Kahramanmaraş’ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmalıydık. 15-20 ülkeye gittik, ciddi bir lobi çalışmasıyla 2018’de başvurumuzu yaptık. İtalya’da 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle EXPO’yu Onikişubat’ımızda düzenlemek için bize yetki verildi. Kahramanmaraş için rüya gibi bir proje olan EXPO’yu, 789 bin metrekarelik devasa rekreasyon alanımızda Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan’da ulusal ve uluslararası temsilcilerimizin hizmetine açacağız. Biz çok iddialıyız, EXPO 2023 ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne damga vuracağız” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’ün içerisinde sürekliliği sağlayacak önemli projeler var”

EXPO 2023 Sergi Alanı’nın sürekliliğinin önemine değinen Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürde, “Projeyi yapmak önemli ama sürekliliğini sağlamak çok daha önemliydi. Dünyanın parasını harcarsınız ama 6 ay sonra kimse gelmiyorsa o paralara yazık olur. EXPO 2023’ün içerisinde 365 gün boyunca insanların ziyaret etmesini sağlayacak önemli projeler var. Söz gelimi, yılda en az 300 bin kişinin ziyaret edeceği Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi, her gün binlerce insanın geleceği 50 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı açık AVM, Nikah Sarayı, 70 bin metrekarelik devasa bir havuzumuz var su bisikletleri ve kayıklarla gezilebilecek, eğlence alanları, hobi evleri ve şehrimizin yöresel ürünlerinin sergileneceği Arasta Çarşısı var. Projelerimizi çoktan bitirirdik ama pandemi dolayısıyla maalesef yavaşlatma durumunda kaldık. İnşallah Nisan ayında açacağız, bugüne kadar de devletten bir lira dahi almadık. Projelerimizin bir kısmını yap-işlet modeliyle, çok büyük kısmını ise belediyemizin imkanlarıyla yaptık. Onikişubat, 450 bin nüfusu olan, 38 ilden büyük bir ilçedir. Her sene de nüfusu en az 10 bin artmaktadır. Şuana kadar ise 30’dan fazla ülke katılacağını bize bildirdi. 6 aylık dönemde 2 milyon, sonraki yıllarda ise 1 milyon kişinin alanımızı ziyaret etmesini hedefliyoruz.Ayrıca bir de turizm koridoru oluşturacağız. Diyelim ki Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, bizde Germanicia ve EXPO, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Kahramanmaraş’a muazzam bir proje üretmiş olacağız. Böyle değerleri olan bir memleketi tanıtmamız lazımdı.”

“EXPO’nun en güzel nasıl yapılacağını göstermeli, örnek olmalıyız”

Katılımcılara projelerini hızlı şekilde hayata geçirmeleri gerektiğini anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’le sadece Kahramanmaraş’ın değil, katılımcı şehirlerin de tanıtılacağına vurgu yaptı. Başkan Mahçiçek, “Artık zamanımız daraldı, ulusal katılımcı olarak EXPO 2023’de yer alacak kurum ve kuruluşlarımızın süratle projelerini tamamlayıp, imalatına başlamaları lazım. Her şehir ve kuruluş kendi projelerini üretecek ve hazırlayacak, buraya monte edeceğiz. AK Parti belediyesi olarak bunu başarmak durumundayız. Kahramanmaraş, AK Parti’nin çok güçlü olduğu illerden bir tanesi, her seçimde ilk üç sırada destek bakımından. Bu kabil projelerde çok fazla verimli olmamışız ama biz ilk defa yapıyoruz. İnşallah bütün belediyelerimizle beraber EXPO’nun en güzel nasıl yapılacağını göstermeli, Türkiye’ye ve diğer ülkelere örnek olmalıyız. Ordu’nun, Gaziantep’in, Kayseri’nin, Adıyaman’ın neler yapabileceğini hem ülkemiz hem de yurt dışından gelen misafirlere göstermemiz lazım. İnşallah hep beraber hem Kahramanmaraş’ı hem de şehirlerinizi Türkiye’ye ve uluslararası alana tanıtacağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum, teşriflerinizle bizi mutlu ettiniz” dedi.

“Ekonomik işbirliğinin kurulması amacıyla EXPO 2023 önemli bir fırsat”

EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök de ülkeler ve şehirler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin artırılmasını anlamında EXPO 2023’ün önemine dikkat çekerek, “EXPO’lar öncelikle bir fuar değil, bu hep yanlış anlaşılır. Her şeyden önce EXPO’lar uluslararası bir sergi olarak 6 ay süreli açık kalır. 6 ay süresince ülkeler kendilerini tanıtmak, icatlarını göstermek, kültürel faaliyetler düzenlemek ve ikili ilişkilerde yol almak için EXPO’lara katılırlar. Siz belediyelerin EXPO’lara katılımı çok önemli. EXPO’nun uluslararası kısmını yürütüyorum ama değinmek istiyorum. Antalya EXPO’da belediyelerin yer alması muazzam zenginlik katmıştı, belediyeler sokağı yapılmıştı. Buz burada belediyeleri ülkelerle karıştırdık ve daha etkili olmasını hedefledik. Aynı zamanda ülkeler ve şehirlerimiz arasındaki ekonomik işbirliğinin kurulması amacıyla EXPO 2023 önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.

Program, Onikişubat Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mücahit Şengül’ün EXPO 2023 ve uyulması gereken kurallara ilişkin sunumuyla devam etti.

Başkan Mahçiçek, ulusal katılımcılara ülke ve şehir bahçelerinin kurulacağını alanı gezdirerek, yerinde bilgi verdi.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.