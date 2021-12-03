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Başkan Mahçiçek, Engelliler Gününde İşkur ile protokol imzaladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, downsendromlular için hayata geçirdiği Özel Hamidiye Bekir Topçuoğlu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde İş-Kur Müdürü Ali Yüce ile down sendromlu bireyler için erişilebilirlik protokolüne imza attı.

Başkan Mahçiçek, Engelliler Gününde İşkur ile protokol imzaladı

Başkan Mahçiçek, Engelliler Gününde İşkur ile protokol imzaladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, downsendromlular için hayata geçirdiği Özel Hamidiye Bekir Topçuoğlu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde İş-Kur Müdürü Ali Yüce ile down sendromlu bireyler için erişilebilirlik protokolüne imza attı.

03 Aralık 2021 Cuma 17:32
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İmzalanan bu protokolle downsendromlu öğrencileriniş hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

Downsendromlu ve diğer engelli gençlerimizi önemsiyoruz. Downsendromlu öğrencileri iş dünyasına kazandırmak adına böyle bir protokol imzaladık. Hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak, onların ayakları üstünde durmalarını sağlamak bizim görevimiz. Gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce ise Başkan Mahçiçek’e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini ileterek İŞKUR olarak engellilerin her zaman yanında olacaklarınısöyledi.

Atılan imzalar ardından Down Merkezi gezilerek detaylı bilgi alındı. Öğrencilerin iş koçluğu ile iş dünyasına hazırlıkları konusunda bilgi veren Kahramanmaraş Down Kültür Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, bu protokolün öğrencilerin hayatında önemli bir role sahip olacağını vurguladı.

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