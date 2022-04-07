Başkan Mahçiçek; Expo 2023, Kahramanmaraş’ı Dünyaya Tanıtacak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, düzenlendiği ülke ve şehirleri küresel ticaret yollarına bağlandığı büyük vitrinler haline getirerek, doğasını, endüstri ürünlerini, kültürel zenginliklerini ve geleceğe yönelik vizyonlarını tüm dünyaya aktarma imkanı sunan EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve muhteşem projelerle Kahramanmaraş’a kazandırdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü olan 23 Nisan 2023’de kapılarını ziyaretçilerine açacak olması dolayısıyla farklı bir anlam kazanan EXPO 2023 için proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Mahçiçek de tanıtım programlarıyla 7’den 70’e herkese rüya projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek, Kariyer Günleri kapsamında Şehit Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi ve Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilere EXPO 2023 Projesini ve hayatından kesitlerle tecrübelerini aktardı.

“Kahramanmaraş üretiyor ama ‘nerede?’ derseniz kimse bilmiyor”

EXPO 2023 tanıtım filminin ardından kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, sözlerine; ‘Gerçekten rüya gibi değil mi gençler, bittiği zaman çok daha güzel olacak İnşallah’ ifadeleriyle başladı. Başkan Mahçiçek, “Ben en az 30-40 ülke gördüm, Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket. Tabiatıyla, insanlarıyla, geçmişiyle, geleceğiyle çok güzel bir şehrimiz var ama bizim bir eksiğimiz var. Nedir o? Tanıtım. Her şeyimiz var, mesela diyoruz ki Edebiyatın Başkenti, İstiklalin başkenti. Gerçekten de Kahramanmaraş istiklalin başkentidir, çünkü Kurtuluş Savaşı, Kahramanmaraş’tan başlamıştır. Diyoruz ki; Kahramanmaraş’ın çok muazzam bir sanayisi var, 500’ün üzerinde fabrikası var. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, enerjinin yüzde 12’sini Kahramanmaraş üretiyor ama ‘Kahramanmaraş nerede?’ derseniz kimse bilmiyor. Türkiye’nin yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bilmiyor. Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini nasıl ortaya çıkarırız, işte bu kabil projelerle gideririz. Diyelim ki her sene 8-10 tane etkinlik yapsak, seminerler düzenlesek kaç kişi gelir? Böyle uluslararası projeye en az 40-50 ülke katılır” dedi

“Kahramanmaraş’ı küresel bir vitrin haline getirecek”

Kahramanmaraş’ın EXPO 2023 ile küresel bir vitrin haline geleceğini aktaran Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023, gerçek anlamda Kahramanmaraş’ı küresel bir vitrin haline getirecek, endüstri ürünlerini,

kültürel zenginliklerini ve geleceğe yönelik vizyonlarını dünyaya tanıtacak önemli bir fırsat. Hem Kahramamaraş’ımızın hem de Türkiye’mizin markalaşması ve kalkınmasını sağlayacak EXPO 2023, şehrin altyapı, ulaşım ağları ve misafir kapasitesinin artırılmasını sağlarken, yeni istihdamla birlikte sanayicilerimizin, küresel iş ve yatırım çevresini geliştirecek. Hep söylüyorum artık Onikişubat ilçesinde kaldırım belediyeciliği yok. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı ve ilçemizi dünyaya taşıyacağız. Böylelikle marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız” şeklinde konuştu.

“Yeni bir turizm koridoru oluşturacağız”

EXPO’nun ilk altı aylık döneminde Kahramannmaraş’a en az 2 milyon insanın geleceğini anlatan Başkan Mahçiçek, “EXPO’yu 23 Nisan 2023’te açacağız, İnşallah ilk altı buçuk aylık sürede 2 milyon insan gelecek diye tahmin ediyoruz. Sonraki yıllarda ise her sene 1 milyon kişi EXPO alanımızı ziyaret edecek. Bunu nasıl sağlayacağız. İçerisine eklediğimiz projelerle. Projelerimiz hem bu alanın sürekliliğini sağlayacak hem de proje vasıtasıyla turizmine dev bir katkı sunacak, en az 1 milyon insan gelecek. Ayrıca bir de turizm koridoru oluşturacağız. Diyelim ki Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, bizde Germanicia ve EXPO, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Turizm şirketleriyle anlaşacağız. EXPO böyle uluslararası nitelik taşıyan bir projedir arkadaşlar. Hem milyonlarca insana ülkenizi ve şehrinizi tanıtıyorsunuz hem de memleketin değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Biz bu organizasyona 2018 yılında talip olduk, ‘bunu biz yaparız’ dedik. Ülkelere gittik geldik, hedeflerimizi anlattık, lobi çalışmaları yaptık. Bizimle beraber İzmir gibi birçok dünyanın önemli devletinden şehirlerde başvurdu ama biz aldık. AIPH’in Genel Kurulu’nda İtalya’da yapılan toplantıda oy birliğiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenmesini kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ın makus talihi tanıtım sorununu EXPO 2023 ile aşacağız”

EXPO Proje Alanı’nın sürdürülebilir olması için önemli projeler geliştirdiklerini de dile getiren Başkan Mahçiçek, “Projeyi aldıktan sonra nasıl zenginleştiririz diye çalıştık çünkü Türkiye’de daha önce Antalya EXPO düzenlemişti ama maalesef harcanan paralara yazık oldu, bakımını bile yapamıyorlar. Öyleyse projeyi almak kadar sürdürülebilir hale getirmek de çok önemli. Bizim projemizde süreklilik olacak, devamlılık olacak. Mesela bir Uğurböceği ve Kelebek Müzesi kazandırdık. Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Müzesi var, senede 400 bin kişi gelmiş. Gaziantep’teki şehir müzesine bir senede 367 bin kişi gelmiş, İnşallah faaliyete geçtiğinde bize de 300 bin kişi gelsin. İçerisinde bir açık AVM var, her gün binlerce insan gelecek. İçinde 70 bin metrekare büyüklüğünde büyük bir göl var, kenarında lokantalar ve kafeler var. İnsanlar burada kahvaltı yapmak ya da yemek yiyebilmek için aylar öncesinden randevu alacak yoksa yer bulamayacak. Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz, Kahramanmaraş’ın makus talihi haline gelen tanıtım sorununu EXPO 2023 ile aşacağız” dedi.

“4 milyon metrekarelik bir deniz olacak”

Bir diğer dev projesi Su Tutucu Sedde Aksı’nı da anlatan Başkan Mahçiçek, “Bizim bir de deniz projemiz var. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı yapacağız. Hasancıklı’nın yeni imar planını çizeceğiz ve 150 bin nüfuslu modern bir şehir olacak. Çevresel ve ekolojik entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Böylelikle insanlarımız deniz görmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, konuşmasının devamında kendi hayatından kesitler de anlatarak, gençlere tecrübelerini aktırdı. Başkan Mahçiçek, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.