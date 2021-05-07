Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
İftar Vakti Pazarcık’ta
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti...
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam Ediyor
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam...
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım Günü Bilgilendirmesi
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım...

Başkan Mahçiçek, “Expo 2023 sembol çiçekleri arasına lavantayı da dahil ediyoruz”

Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Kahramanmaraş projesi için sembol çiçeği belirlemede bir anket düzenleyerek vatandaşların oylarına sunmuştu.

Başkan Mahçiçek, “Expo 2023 sembol çiçekleri arasına lavantayı da dahil ediyoruz”

Başkan Mahçiçek, “Expo 2023 sembol çiçekleri arasına lavantayı da dahil ediyoruz”

Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Kahramanmaraş projesi için sembol çiçeği belirlemede bir anket düzenleyerek vatandaşların oylarına sunmuştu.

07 Mayıs 2021 Cuma 16:13
banner459

1 Mayıs’ta başlayan oylamada bugüne kadar 60 bin kişi oy kullandı. Belediye Hizmet Binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, lavantayı da sembol çiçek anketlerine dahil ettiklerini açıkladı” ve sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan bir kent.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın sembol çiçeğini de bize ait olan bu endemik türler arasından siz değerli vatandaşlarımız ve gençlerimizin katkılarıyla belirlemek istedik.

Bu türler arasında; geçmişten bugüne Topkapı Sarayı’nın bahçesini süsleyen Maraş Sümbül’ü, çiçekler arasında en özel yere sahip güllerin, en nadidesi Maraş Gül’ü, efsanelere konu olmuş hüznün sembolü Ters Lale, benim de yemekten keyif aldığım Maraş’ın en önemli simgesi dondurmanın ana maddesi Salep Orkidesi mi diye sormuştuk ve oylamaya sunmuştuk. Halkımız yoğun bir teveccüh göstererek bu anketimize katılıyor.

Sembol çiçeklerimiz arasına, EXPO 2023 projemiz şehrimizin her alanını kapsayan ve değer kazandıracak bir proje olması hasebiyle, Afşin Belediyesinin yetiştirdiği önemli bir turizm ve ticaret girdisi oluşturacak aromatik bitkilerden olan lavantayı da ekliyoruz. Afşin Belediyesi’nin 15 kök ile başlayan serüveni bugün 380 dekarlık alanda 15 bin köklük bahçeye ulaşmış durumda. Afşin’e büyük katma değer sağlayacak lavanta yetiştiriciliğine destek olmak adına çiçeklerimiz arasına lavantayı dahil ettik.

4 endemik tür ve bir aromatik bitki lavantadan oluşan 5 çeşit sembol çiçek anket oylamamız 1 Haziran’a kadar devam edecek. Bu seçtiğimiz sembol çiçek bizim logomuz olacak ve hafızalarda kalacak bir yer edinecek. Rekreasyon alanımızda oluşturacağımız özel sembol çiçeğimizi yetiştireceğimiz bahçelerimiz olacak.

Şehrimize her alanda katma değer sağlayacak, marka şehir olma yolunda bizim ismimizi dünyaya tanıtacak EXPO 2023 projemizi siz değerli halkımızın desteği ve sahiplenmesi ile en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu proje sadece Onikişubat Belediyesi’nin değil tüm şehrimizin projesi. 2023 yılı Kahramanmaraş için bir milat olacak ve şehrimiz mutfağıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle, coğrafi işaretli ürünleriyle hak ettiği yere kavuşacak.”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Mahçiçek’in yaptığı açıklamaların ardından toplantı sona erdi.

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme
Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme
Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı
Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı
Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı
Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 7
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 7
Başkan Mahçiçek, Kadir gecemiz hayırlara vesile olsun
Başkan Mahçiçek, Kadir gecemiz hayırlara vesile olsun

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber