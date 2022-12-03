Başkan Mahçiçek, Expo 20232 ile Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştireceğiz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen)’nın yönetim ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın muhteşem manzarası eşliğinde Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 22, 23 ve 24’üncü dönem Kahramanmaraş Milletvekili, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Sağlık Sen İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci de katılım sağlarken, sendika üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mahçiçek, kahvaltı öncesi misafirleriyle tek tek selamlaştı.

Kahvaltı sonrası EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından devam eden projeler ve EXPO 2023’ün son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün öneminin açıldıktan sonra daha iyi görüleceğini belirterek, Kahramanmaraş için önemli bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

“Doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik”

EXPO 2023 Projesi’nde gelinen son noktayı ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş olarak tanıtım noktasında eksikliğimiz var ama İnşallah EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğini gidereceğiz. Başka bir projeyle bunu sağlamamız mümkün değil. Ana teması ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ olan uluslararası EXPO 2023 projemizin en önemli ve en güçlü tarafı sürdürülebilir olması. Sadece 6,5 aylık dönem için değil, gelecek yıllarda da halkımızın günlük yaşam stresinden uzaklaşacağı doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik. Mesela bir Kelebek ve Uğurböceği Bahçemiz var, Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 400 bin kişi gelmiş. Kahramanmaraş’ımız birçok değerleriyle zengin bir şehir, her şeyi var. Eksik olan ise tanıtım. Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile maalesef kimse bilmez. Kahramanmaraş’ı bütünüyle tanıtabilmemiz için böyle uluslararası bir proje lazımdı. İçerisine eklediğimiz projelerle de alanımızı sürdürülebilir hale getirdik. Kelebek ve Uğurböceği Bahçesiyle, nikah sarayıyla, Arasta Çarşısıyla, açık AVM’siyle, hobi evleriyle ve 70 bin metrekarelik kristal lagünüyle devasa bir proje EXPO 2023. ” dedi.

“EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştireceğiz”

4 milyon metrekarelik deniz projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bizim bir de EXPO 2023’ün kuzeyinde, kentleşme projemiz var ve proje kapsamında 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturacağız. Bölgedeki çevre kirliliğinin de önünü geçmek amacıyla bir proje geliştirdik. Ceyhan Nehri’nin aktığı en dar yere bir sedde yaparak, 434 kodunda suyu 4 mevsim burada tutacağız. Bütün bürokratik işlemlerini tamamladık. Bölgede çok katlı olmayan yerleşim alanlarında 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız ve şehrimizde bir deniz olacak. Biz bir turizm koridoru oluşturalım istiyoruz. Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, Kahramanmaraş’ta Germanicia ve EXPO 2023, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya’ya uzanın bir turizm koridoru oluşturursak, Kahramanmaraş’ımız için mükemmel olacak. Artık kaldırım yaptık yeter, yeni bir kentleşme modeli çıkartalım ortaya. Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştirelim. Kahramanmaraş’ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ziyaret edilebilir bir kent haline dönüştürelim. Biz bunu 2018’de aldık, kimseye de söylemedik engellemesinler diye. Söz verdiğimiz gibi vaktinde de bitireceğiz. Bu sabah bizlerle birlikte oldunuz, hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş çok güzel bir yaşam alanına kavuştu”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek önemli bir çalışma olduğunu belirterek, önemli bir yaşam alanının kente kazandırıldığını söyledi. Özdemir, “Hanefi Mahçiçek başkanımız ve ekibi EXPO 2023’e ev sahipliği yapmak için gayretle çalışıyor. Biz de zaman zaman bakanlıklardaki destekler konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. EXPO 2023’ün izlediğiniz videosunu mecliste yanımda bulunduruyorum, bazen arkadaşlarımız soruyorlar. Kimileri EXPO’nun önemsiz olduğunu, kimileri buraya harcanan paraların zayi olacağını düşünüyor. Ama ben izletiyorum ve Türkiye’de yapılan EXPO’ların hiç birinde böyle bir alt yapı oluşturulmamış. Bunu görünce de hayran oluyorlar. Burada bir yaşam alanı var. Yani Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek ve sadece EXPO ile sınırlı değil, geleceğe yönelik bir yaşam alanı oluşturuluyor. Gerçekten burada bambaşka bir yaşam alanı oluşturulmuş. EXPO, gelip geçecek ama bu güzel mekanlar yıllarca Kahramanmaraş’a hizmet edecek. Yurt dışından Kahramanmaraş’a birçok insanın gelmesi önemseniyor, çünkü bu tanıtım açısında çok önemli. Kalıcı olan burada kullanacağımız alanlar ve Kahramanmaraş ölçeğinde de çok büyük hizmetler. Hem kültürel hem de sanatsal olarak kentin yaşamını yansıtacak önemli bir alan. Ailenizle güzel zaman geçireceğiniz çok güzel bir yaşam alanı. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum, burada yapılan harcamaların karşılığını da alacaklar. Kahramanmaraş çok güzel bir yaşam alanına kavuştu, hem başkanımıza hem de ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz ve sorumluluğumuz başarılı işlerin yanında olmak” şeklinde konuştu.

“Aşk olmasa bu çalışmalar yapılmaz”

katılan 22, 23 ve 24’üncü dönem Kahramanmaraş Milletvekili, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil de Kahramamaraş’ın EXPO’ya ev sahipliğinin yapmasının çok önemli olduğunu belirterek, “EXPO’ya ev sahipliği yapabilmek çok mühim. Örneğin Paris’teki Eyfel Kulesi, EXPO kapsamında yapılan bir çalışma fakat sonrasında uzun süredir Fransa’nın hem tanıtım hem de ekonomisine fayda sağlıyor. EXPO çalışmalarının uzun vadeli olması için alt yapısının olması lazım. Bu çalışmalar hem maddi imkan meselesi hem de bir birikimin eseri. Aşık Veysel’in, ‘Güzelliğin on par etmez, şu bendeki aşkın olmasa’ diye bir sözü var. Aşk olmasa bu çalışmalar yapılmaz. Bu çalışmalar Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki EXPO 2023’de yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarla birlikte Kahramanmaraş’a büyük katkılar sağlayacaktır. İnsanlar gelsin de görsün diye beklememek lazım, insanları çekmek ve hizmet sunmak lazım. Biraz da tekrar gerekli, ısrar çok şeyi getirir. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programda, Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci de bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirlerini EXPO alanını gezdirdi.