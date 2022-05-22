Başkan Mahçiçek, Expo 2023’ün Uluslararası Katılımcı Sayısı Artacak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in Kahramanmaraş’ı dünyaca tanınan, marka değeri yüksek bir kent haline getirecek dev projesi Uluslararası EXPO 2023, muhteşem görüntüsüyle ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünyanın birçok noktasından farklı ülkeleri ve kültürleri Kahramanmaraş’a taşıyacak rüya proje için Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde çalışmalar hız kesmeden sürerken, ülkeler de gerek ziyaretlerle gerekse de resmi yazışmalarla bahçe kurmak için başvuru yapıyor. Şuana kadar 27 ülkenin katılım için başvuru yaptığı

EXPO 2023’e devletler bazında son başvuru ise Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti’nden geldi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023’e resmi katılım başvurusu yapmak ve görüşmelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Nepal Genel Komiseri Brendra Bajracharya’yı makamında kabul etti. EXPO 2023 hakkında Brendra Bajracharya’ya detaylı bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdirdi. Brendra Bajracharya burada Başkan Mahçiçek’i tebrik ederken, alandaki çalışmalardan etkilendiğini söyledi.

“EXPO’muzun uluslararası katılım sayısı çok daha yüksek rakamlara çıkacak”

Brendra Bajracharya’ya ziyareti için teşekkür eden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın geleceği için çok önemli olan EXPO 2023’ü el birliğiyle gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “2023 yılında açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 özelinde Nepal temsilcimizle güzel bir toplantı yaptık. EXPO 2023’e katılacaklarını belirtmek üzere bizlere resmi bir ziyaret gerçekleştirdiler. Büyükelçimiz Erdoğan Kök’ün büyük gayretleriyle EXPO’muzun uluslararası katılım sayısı çok daha yüksek rakamlara çıkacak. Kahramanmaraş’ımızın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına mesafe kat ettirecek, tanınma sorununu çözecek ve geleceği için çok önemli gördüğümüz EXPO’muzda çalışmalar devam ediyor. Alanımızı da gezerek yapılan çalışmaları inceledik, açılış gününe kadar yapılması gerekenler konusunda da istişare ettik. Bizler gayret ediyoruz, çalışıyoruz ve vaktinde de açılışını yapacağız. Kentimizin ulusal ve uluslararası marka değerini böylece çok daha yukarılara çıkartacağız. Kahramanmaraş’ın kültürü var, ekonomisi var, doğası var kısacası her şeyi var. Birçok değeri ileri boyutta önemli durumda. Bu değerleri bir bütün içinde EXPO ile dünyaya duyuracağız. Bir kez daha Nepal temsilcimize ve büyükelçimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın geleceği için çok önemli olan bu projeyi hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle gerçekleştireceğiz.”

“Olağanüstü başarılarından dolayı Sayın Başkan’ı ve tüm ekibini tebrik ediyorum”

Nepal Genel Komiseri Brendra Bajracharya ise başkan Mahçiçek’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederken, EXPO 2023 Alanı’ndan etkilendiğini aktardı. EXPO 2023 ile iki ülke ilişkilerinin daha da üst noktalara çıkacağına inandığını kaydeden Brendra Bajracharya, “Kahramanmaraş'ta bulunmaktan ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. NEPAL Federal Demokratik Cumhuriyeti olarak Kahramanmaraş EXPO 2023'e katılmayı planlıyoruz. Bugün EXPO Alanını ziyaret ettim ve çok etkilendim, olağanüstü başarılarından dolayı Sayın Başkan'ı ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Umarım Nepal Pavilyonu ve Bahçemiz iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri yansıtacak ve yeni bir renk getirecektir. Nepal birçok yönden barışçıl ve zengin bir ülkedir. Artık Türkiye ile Nepal arasında direkt uçuşlar var ve Türk halkının zengin kültürümüz ve doğamız için Nepal'i ziyaret ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Umarım Kahramanmaraşlılar da Nepal'e gelirler ve misafirperverliğimizi gösterme fırsatı buluruz. Kahramanmaraş Onikişubat EXPO’SU sadece kültürümüzün tanıtımına değil aynı zamanda ülkelerimiz arasında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına da hizmet edecektir. Bana gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, EXPO 2023 Kahramanmaraş'ın başarılarının devamını dilerim” dedi.

Nepal Genel Komiseri Brendra Bajracharya, Nepal’de geçmiş zamanlarda tedavi amacıyla kullanılan özel sağlık tasını Başkan Mahçiçek’e hediye etti. Başkan Mahçiçek de Nepal Genel Komiseri Brendra Bajracharya’ya kente özgü fincan takımlarından takdim etti.

Başkan Mahçiçek’e ziyarette EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal da eşlik etti.