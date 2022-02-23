Başkan Mahçiçek; Gönderdiğimiz Kitaplar Nice Yetenekli Gençlerin Yetişmesine Vesile Olacak

Türkiye’nin güçlü geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle sorumluluk üstlenerek eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu alanda bir kez daha adından söz ettirdi.

Başkan Mahçiçek’in eğitim vizyonu çerçevesinde çalışmalar yürüten Onikişubat Belediyesi, okullar, kültür merkezleri, Sosyal Etkinlik Merkezleri, Bilgi ve Kültür Evleri, kitap kampanyaları ve kitap okuma yarışmalarıyla öğrencilere pozitif ayrımcılık gösteriyor. Eğitimin ilk kademesi olan 1’inci sınıftaki tüm öğrencilere dönem başında çanta ve kırtasiye seti hediye eden Başkan Mahçiçek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yenilikçilik ödüllerine layık görülen Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor Projesi ile de 2’nci sınıftan 11’nci sınıfa kadar sadece Onikişubat’taki değil, bütün Kahramanmaraş’taki öğrencilere 5’li setler halinde 400 binden fazla kitabın dağıtımını gerçekleştirdi.

KÜLTÜR KOMİSYONU İLE BİN KİTAP HEDİYE ETTİ

Başkan Mahçiçek’in eğitim desteğine bir yenisi daha eklendi. Onikişubat Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür, Sanat ve Aile Komisyonu Başkanı Tuba Özdemir’in, Kale Mahallesi’nde bulunan Şehit Fatih Saylak İlk ve Ortaokulu’nun kütüphanesi için sosyal medyada başlatılan kitap kampanyasını bildirmesi üzerine Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü harekete geçti. Okul kütüphanesinin durumuyla alakalı bilgiler alan Başkan Mahçiçek, verdiği talimatla Onikişubat Belediyesi yayınları başta olmak üzere binden fazla kitabın okul kütüphanesine kazandırılmasını sağladı. Toplanan kitaplar ise okulda düzenlenen törenle teslim edildi.

BAŞKAN MAHÇİÇEK’İN SELAMLARIYLA TESLİM EDİLDİ

Kitap kampanyasına kayıtsız kalmayan Başkan Mahçiçek ise gönderdiği mesajda Türkiye’nin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Mahçiçek, hediye ettikleri kitapların ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak nice yetenekli gençlerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin Türkkahraman, öğrenci ve öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmasına Başkan Hanefi Mahçiçek’in selamlarını iletti. Türkkahraman, “Onikişubat Belediyemizin eserleri başta olmak üzere piyasadan temin ettiğimiz kitapları Başkanımızın talimatları ve selamlarıyla okulumuza teslim ettik” dedi.

Onikişubat Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür, Sanat ve Aile Komisyonu Başkanı Tuba Özdemir ise binden fazla kitabı okul kütüphanesine kazandırdıklarını anlatarak, “Sosyal paylaşım platformunda okulumuzun kütüphanesinin yardım kampanyası başlattığını gördüm. Başkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Serdar Yakar’ın okul müdürümüzle görüşmesi sonucunda belirlenen eksikleri tedarik ettik. Binden fazla kitabı kütüphanemize hediye ettik. İnşallah çocuklarımız bundan istifade ederler, biz de bu çalışmaya vesile olduğumuz için gurur duyduk” şeklinde konuştu.

Onikişubat Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür, Sanat ve Aile Komisyonu üyeleri Mustafa Saylak ve Halil Armut da Şehit Fatih Saylak İlk ve Ortaokulu’nun kütüphanesi için başlatılan kitap kampanyasına destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizdeki Şehit Fatih Saylak İlk ve Ortaokulu’nun Kütüphanesi için başlatılan kitap kampanyasına kayıtsız kalamazdık.

Başkanımızın talimatlarıyla hediye ettiğimiz kitapların ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak nice yetenekli gençlerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyoruz.

Bildirmesi üzerine Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü harekete geçti.

Onikişubat Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür, Sanat ve Aile Komisyonu Başkanı Tuba Özdemir

Onikişubat Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür, Sanat ve Aile Komisyonu üyeleri Mustafa Saylak ve Halil Armut Türkiye’mizin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitim yatırımlarını önemsiyoruz. Büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Mahçiçek, hediye ettikleri kitapların ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak nice yetenekli gençlerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Kitap kampanyasına kayıtsız kalmayan Başkan Mahçiçek ise gönderdiği mesajda Türkiye’nin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Mahçiçek, hediye ettikleri kitapların ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak nice yetenekli gençlerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.