Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, geçtiğimiz günlerde malzeme temini noktasında destek isteyen Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı’nın talebine kayıtsız kalmadı. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan Başkan Mahçiçek, Türkiye Goalball Erkekler 4. Ligi’nde Kahramanmaraş’ı temsil eden Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı’na hem malzeme desteği verdi, hem de EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş logosuyla forma sponsoru oldu. Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve yönetimi ile Goalball Takımı sporcularını ağırlayan Başkan Mahçiçek, 14 sporcuya forma, eşofman, seremoni eşofmanı, tişört, dizlik, dirseklik, kogi, sağlık topu, goalball topları, goalball maskesi, antrenman ayakkabısı, maç ayakkabısı ve malzeme çantası gibi çeşitli malzemeleri teslim etti.

“Engelli bireylere en büyük desteği hükümetimiz vermiştir”

Malzeme desteği ve forma sponsorluğu toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde engelli bireylere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Siz kıymetli görme engelli kardeşlerimle gönülden sohbet edebilmek, bir arada olabilmek bizim için çok önemli. Gerçekten sizlerle birlikte olduğumuz zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz, çok güzel bir muhabbet halkası oluşuyor. Devletiyle, yerel yönetimiyle her türlü engelli kardeşlerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde özellikle toplumsal alanda ufak tefek eksiklikler var ama biz onları kabul etmiyoruz çünkü bizim için ölçü insandır. İnsan da yaratılmışların en değerlisidir. Dolayısıyla hükümetimizin bu alanda yaptığı çalışmalar herkesin takdirini kazanmıştır. Her sene binlerce engelli kardeşlerimizi istihdama katıyor, iş imkanı sunuyoruz. Bu bir gerçek ki, bugüne kadar ki hükümetlerde engelli kardeşlerimize en fazla istihdam ve projeler Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetlerde olmuştur. Bu anlamda yapılan çalışmaların alternatifi olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın istikametinde engelli kardeşlerimizin tümünün yanında olduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istikametinde Onikişubat Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını da anlatan Başkan Mahçiçek, malzeme desteğinde bulundukları Goalball Takımı’na başarılar diledi. Başkan Mahçiçek, “Biz de Onikişubat Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın istikameti ölçüsünde görme engelli ve diğer engelli kardeşlerimizin tümünün yanında olduk, onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret ettik. Son buluşmamızda bizden malzeme desteği istemişlerdi. Doğrusu ben Goalball oyununu bilmiyordum ama o gün öğrendim. Sonra da olimpiyatlarda bayan milli takımımız şampiyon oldu. O olimpiyat şampiyonu olan takımımızda bir tanesi de Kahramanmaraşlıydı, onunla da gurur duyduk. Şimdi erkek takımımız da çalışarak, gayret ederek aynı başarıyı gösterecektir. Buna gönülden inanıyoruz. Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz. Onikişubat Belediyesi, engelli kardeşlerimizin daima yanındadır. Sadece spor alanında değil birçok noktada onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun için sizlerle çalışacağız, gayret edeceğiz. Erkek takımımızın malzemelerini teslim ediyoruz, İnşallah çok güzel başarılara imza atacaklar. Biz onlardan başarı bekliyoruz. Kahramanmaraş’ımızın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ismini andıracaklarından eminiz. Bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum, Allah sizleri muvaffak etsin” şeklinde konuştu.

“Hanefi Mahçiçek başkanımız bizim her şeyimiz”

Programda konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in bütün çalışmalarda kendilerinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, teşekkür etti. Destek gördükleri takdirde Kahramanmaraş’a şampiyonluklar getireceklerini kaydeden Çakmak, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimizi temsil eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin 2022 yılı forma sponsorluğu törenine hepiniz hoş geldiniz. Hanefi Mahçiçek başkanımızla sık sık görüşüyoruz, kendileri engellilerin sahipcisi, yardımcısı, babası, ağabeyi. Kısacası bizim her şeyimiz. Engellilerin her daim yanında olan ve bize her daim sadece bir telefon kadar uzak olan başkanımıza tüm kamuoyunun önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu toplumda engellilik kolay kabul edilen bir durum değil. Biz bu durumu sosyal devlet çerçevesinde eğitimle, sanatla, kültürle aştık. İstihdam, eğitim, spor gibi alanlarda engellilere sahip çıkıldığı sürece gerek uluslararası gerekse de ulusal çapta neler yapabildiğimiz ortadadır. Katkılarından dolayı Hanefi Mahçiçek başkanımıza teşekkür ederken, EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, malzemeleri sporculara tek tek teslim etti.

Başkan Mahçiçek, 26-29 Mayıs tarihleri arasında şehrimizde düzenlenecek Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş TURGED Cup Erkekler Goalball Turnuvası’nda mücadele edecek Kahramanmaraş Goalball Takımı’na başarılar diledi.