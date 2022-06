Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı ve Expo 2023’ü Keşfetmeye Bekliyoruz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARASFED) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Dondurmadan kırmızıbibere, tarhanadan fıstık ezmesine, yöresel yemeklerinden kültürel değerlerine ve en çok da muhteşem doğasından EXPO 2023’üne kadar Kahramanmaraş’ın bütün değerlerini yansıtan Tanıtım Günleri, İstanbul’daki Kahramanmaraşlılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne katılan Onikişubat Belediyesi de özel olarak tasarlanan ve her detayının titizlikle düşünüldüğü standında bir taraftan Başkan Hanefi Mahçiçek’in dev projesi EXPO 2023’ü, diğer taraftan da yöresel değerleri yerli ve yabancı misafirlere tanıtıyor. Onikişubat Belediyesi’nin standını ziyaret ederek EXPO 2023 ve çalışmalar hakkında bilgi alan misafirlere kente özgü lezzetler de ikram ediliyor.

Başkan Mahçiçek’ten tüm stantları tek tek gezdi, misafirlerle sohbet etti

Üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan Kahramanmaraş’ın ve Onikişubat’ın her alanda, her platformda tanıtılması noktasında sorumluluk üstlenen ve bu kabil çalışmaları en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de açıldığı ilk andan itibaren Tanıtım Günleri’nden ayrılmayarak misafirlerle sohbet etti.

Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile bütün kurum ve kuruluşların stantlarını tek tek gezen Başkan Mahçiçek, günün çoğunda Onikişubat Belediyesi standında durarak misafirlerle ilgilendi. Renkli görüntülere sahne olan sohbetlerde misafirlerine EXPO 2023’ü anlatan ve diğer çalışmalarını anlatan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın değerlerini ön plana çıkarak tanıtım ve turizm etkinliklerini desteklediklerini söyledi.

“Onikişubat Belediyesi olarak bütün değerlerimiz İstanbul’a taşıdık”

Kahramanmaraş’ın doğasıyla, tabiatıyla, kültürüyle, sanayisiyle ve insanlarının misafirperverliğiyle çok güzel bir kent olduğunu ancak tanıtım sorunu yaşadığı için kabuğunu kıramadığına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın her anlamda önemli değerlere sahip olduğuna inanıyoruz ve en büyük sorunumuzun tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın birçoğu Kahramanmaraş’ın halen Akdeniz Bölgesi’nde olduğunu bilmiyor ve bu bizim için çok büyük bir sorun. Ciddi bir sanayiniz olacak, Akdeniz Bölgesi’nde olacaksınız, 40 ülkeye ihracat yapıyorum, diyeceksiniz ama insanlar sizin hangi bölgede olduğunuzu bilmeyecek. İşte o tanıtım eksikliği kısmını giderebilecek çalışmalardan bir tanesi de burada gerçekleştirilen etkinlik. MARAŞFED tarafından yapılan bu etkinlik ile Kahramanmaraş’ı tanıtacak ve bu kabil etkinliklerin sık sık yapılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz burada, ilçe beledilerimiz burada, Ticaret ve Sanayi Odamız burada. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımızın bu güzelliklerini başta İstanbul’daki Kahramanmaraşlılarla buluşturmak ve İstanbul halkı ile yerli ve yabancı turistlere tanıtmak üzere Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne katıldık. Burada bütün değerlerimiz var, mesela Kahramanmaraş demek dondurma demektir. Burada has dondurmayı tadacak misafirlerimiz. Bu noktada ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaya özen gösteriyor, şehrimizin, Onikişubat ilçemizin ve değerlerimizin tanıtımı için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023 Kahramanmaraş için çok değerli ve önemli bir proje”

Tanıtım ve turizmin şehirler için önemine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, 23 Nisan 2023’de açılışını gerçekleştirecekleri EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş ile şehrin tanıtım sorununu kökten çözeceklerini anlattı. Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bir şehrin ilerleme kaydetmesinin en önemli etkeninin tanıtım ve turizm olduğunu düşünürsek, bu alanda eksikliğimizi giderecek bir projeye ihtiyacımız vardı. Onu da uzun süren araştırmalarımız ve başarılı girişimlerimiz sonucunda Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Kahramanmaraş’a kazandırdık. EXPO 2023 Kahramanmaraş için çok değerli ve önemli bir proje. Aynı zamanda uluslararası bir proje. Dünyanın her bölgesindeki insanları ağırlamak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanları ağırlamak ve bunun sürekliliğini sağlamak çok değerli. Bu proje, 6 aylık bir proje değil; sürekli hale getirirsek uzun yıllar Kahramanmaraş’a her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bizim EXPO alanına yerleştirdiğimiz yapılar her mevsimde Kahramanmaraş’a ziyaretçi alacak bir proje. Bizler yerelde insanları davet ediyoruz, aynı zamanda Büyükelçimiz Erdoğan Kök ise uluslararası alanda insanları EXPO’ya davet ediyor. Pazar günü Amsterdam’da yapılacak olan EXPO'da bizim standımızın açılışını yapacağız ve bu açılış görkemli bir törene sahne olacak. Bunun gibi projeler Kahramanmaraş’ın değerlerini geleceğe taşıyacak.”

“Bu tür etkinliklerin belli periyotlarda yapılması gerekiyor”

EXPO 2023’ü güçlü bir şekilde misafirlerine anlattıklarını da dile getiren Başkan Mahçiçek, Tanıtım Günleri’nin düzenlenmesi noktasında MAARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnşallah, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde 23 Nisan 2023 yılında Kahramanmaraş’ımızda açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ı, 50’den fazla ülke ve iki milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin katılımıyla düzenleyeceğiz. Bugün burada Kahramanmaraş’ımızı tanıtırken, EXPO 2023’ü de misafirlerimize anlatıyor ve yerinde görmeye davet ediyoruz. Çok yararlı bir çalışma ve ilk başta burada büyük emekleri geçen MARAŞFED’e ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ama bu tarz etkinlikleri daha sık ve belirli periyotlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. 3 gün boyunca Kahramanmaraş’ımızın bütün güzellikleriyle buradayız. Bütün İstanbul’u Kahramanmaraş’ı keşfetmeye, sonrasında da şehrimizde canlı olarak gezmeye bekliyoruz” dedi.

Onikişubat Belediyesi standını ziyaret eden İstanbul’daki Kahramanmaraşlıların da duygulandıkları gözlemlenirken, bu tür organizasyonlarla memleketlerine olan hasretlerini giderdiklerini aktardı.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, 23-26 Haziran tarihleri arasında Yenikapı’da tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.