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Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan ve kente 4 milyon metrekarelik devasa bir ‘deniz’ kazandıracak Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’nin kaya tahkimatı düzenlemesinde sona gelindi. Başkan Mahçiçek, “Projemizdeki su seviyesinin artış ve azalışlarını derinlemesine yaptığımız çalışmayla analiz etmiş ve kıyı kısmına kaya tahkimatı çalışmalarını başlatmıştık. Geldiğimiz noktada 5 kilometrelik kıyı hattında kaya tahkimatının yüzde 70’lik kısmını tamamladık” dedi.

Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik

Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan ve kente 4 milyon metrekarelik devasa bir ‘deniz’ kazandıracak Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’nin kaya tahkimatı düzenlemesinde sona gelindi. Başkan Mahçiçek, “Projemizdeki su seviyesinin artış ve azalışlarını derinlemesine yaptığımız çalışmayla analiz etmiş ve kıyı kısmına kaya tahkimatı çalışmalarını başlatmıştık. Geldiğimiz noktada 5 kilometrelik kıyı hattında kaya tahkimatının yüzde 70’lik kısmını tamamladık” dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 12:18

‘Model ve Modern Onikişubat’ sloganıyla başlattığı belediyecilik hizmetlerini her çalışmada bir üst noktaya çıkaran Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in vizyon projeleriyle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Halkının sadece fiziki değil, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını da gözeterek projeler üreten Başkan Mahçiçek, ilçe merkezinden en ücradaki kırsal mahallelere kadar bütün hizmetleri yediden yetmişe vatandaşlarla buluşturuyor. Asfalt, kilit parke ve fiziki yapılar gibi çalışmaların yanı sıra özellikle eğitim ve sosyal tesislerle ilçesini donatan Başkan Mahçiçek, hem Onikişubat’ı hem de Kahramanmaraş’ı ‘uluslararası marka şehir’ yapacak EXPO Fuarı’nı da kente kazandırmıştı. Dünyanın dört bir yanından en az 2 milyon insanı 6,5 aylık dönemde Kahramanmaraş’a taşıyacak rüya projenin hemen kuzeyinde geliştirdiği bir diğer projeyle kentte çığır açacak çalışmaların başlangıcını yapan Başkan Mahçiçek, Sır Baraj Gölü Su Tutucu Sedde Aksı ile adeta 4,5 milyon metrekarelik deniz oluşturacak. Projenin, Kıyı Taşkın Sedde Aksı’nda 2 etaptan oluşan kaya tahkimat kısmında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken, şimdiden görenleri heyecanlandırıyor.

4 mevsim su sabit kalacak

Kahramanmaraşlıların deniz özlemine son verecek Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile EXPO alanının kuzeyindeki Sır Barajı üzerindeki havzayı ilk olarak temizleyerek, kötü görüntülerin önüne geçecek. Sonrasında ise havzanın en dar yeri olan 400 metrelik bölümüne Su Tutucu Sedde Aksı yaparak, suyun dört mevsim burada kalması sağlanacak. Böylelikle Kahramanmaraş’a 15 dakika uzaklıktaki muhteşem doğaya sahip EXPO Alanı’nın kuzeyinde 4,5 milyon metrekarelik adeta bir deniz oluşacak. Kıyının etrafındaki imar çalışmalarıyla yatay mimarinin en güzel örnekleri yapılarak, 150 bin nüfusun yaşayacağı önemli bir cazibe merkezi görünümü kazanacak. Bu devasa alanda, su sporları, eğlence merkezleri, piknik alanları, marina gibi kent halkının eksikliğini hissettiği birbirinden önemli çalışmalar hayata geçirilecek.

Kaya tahkimatı için 12 bin kamyonla iri taş taşındı

Tarihi ‘deniz’ projesinin Kıyı Taşkın Sedde Aksı çalışmaları kapsamında kıyı kesimde kaya tahkimatı yapılıyor. 2 etaptan oluşan kaya tahkimat kısmında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken, şimdiden görenleri heyecanlandırıyor. 1’nci etap çalışmaları kapsamında bin 870 metre uzunluğundaki EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın çevresindeki kaya tahkimat çalışmaları tamamen sona erdi. Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’nin kıyı kenarına yapılan 2 bin 586 metre uzunluğundaki 2’nci etap çalışmalarında ise yüzde 40’lık ilerleme sağlanırken, ekipler belirtilen süreden de önce tamamlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Her iki etap çalışmaları için 12 bin kamyonla alanı iri taş taşındı. Dev taşlar, iş makinaları aracılığıyla kıyıya dizilirken, 2’nci etapta 150 bin metreküp kazı ve dolgu işlemi yapılacak. Aynı zamanda kıyı kısmına 10 metre genişliğinde araç yolu yapılıyor. Kaya tahkimatının dikey yüksekliği 8,5 metre olurken, kaya tahkimatı çalışmaları 43 futbol sahası uzunluğuna tekabül ediyor. Kaya tahkimatı yapılan kıyının toplam uzunluğu ise 5 kilometreye ulaştı.

“Kaya tahkimatı ile olası taşkınların da önüne geçeceğiz”

Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4,5 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, “Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. Bilindiği üzere Ceyhan Köprüsü’nün altında kışın sular dolar deniz olur, yazın da sular çekildiği zaman pislik haline gelir. Bu alanda bir çevre felaketi yaşanır, sinekler dolar. Bu çevre felaketini önleyelim Kahramanmaraş’a bir değer katalım istedik. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sedde aksı üzerine kurulacak rubber dam sistemiyle elektrik de üretilecek ve hem ekonomik hem de sosyal anlamda şehrimizin geleceğine damga vuracak. Çevresel ve ekolojik entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Aynı zamanda denizimizin çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Şuan bu alanda çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ederken, kaya tahkimatı düzenlemesinde son aşamaya gelmek üzereyiz. Yerden 8,5 metre yüksekliğindeki kaya tahkimatı ile olası taşkınların da önüne geçeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ı sahil kenti yapacak olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi kapsamında 4 milyon metrekarelik bir deniz oluştururken, 43 futbol sahası uzunluğuna tekabül eden kıyı şeridinde 12 bin kamyonla iri taş taşıyarak kaya tahkimatını tamamladık. 2’nci etap çalışmaları kapsamında da 150 bin metreküp kazı ve dolgu işlemi yaparak şehrimizin sokaklarını artık denize çıkar hale getireceğiz.

Her iki etap çalışmaları için 12 bin kamyonla alanı iri taş taşındı. Dev taşlar, iş makinaları aracılığıyla kıyıya dizilirken, 2’nci etapta 150 bin metreküp kazı ve dolgu işlemi yapılacak. Aynı zamanda kıyı kısmına 10 metre genişliğinde araç yolu yapılıyor. Kaya tahkimatının dikey yüksekliği 8,5 metre olurken, kaya tahkimatı çalışmaları 43 futbol sahası uzunluğuna tekabül ediyor. Kaya tahkimatı yapılan kıyının toplam uzunluğu ise 4 bin 456 metre olarak kaydedildi.

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Başkan Mahçiçek: Kıyı Projemizin 5 Kilometrelik Kaya Tahkimatında Sona Geldik
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