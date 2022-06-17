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Başkan Mahçiçek, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu’nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni’ne katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Başkan Mahçiçek, “Sevgili öğrencilerimizden en büyük ricam; tatilde dinlenin, eğlenin ama düzenli ve sürekli çalışarak derslerinizi de ihmal etmeyin” dedi.

Başkan Mahçiçek, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Başkan Mahçiçek, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu’nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni’ne katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Başkan Mahçiçek, “Sevgili öğrencilerimizden en büyük ricam; tatilde dinlenin, eğlenin ama düzenli ve sürekli çalışarak derslerinizi de ihmal etmeyin” dedi.

17 Haziran 2022 Cuma 17:02
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2021-2022 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım törenleriyle sona ererken, öğrenciler yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Dönem sonu olması sebebiyle Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu’nda Karne Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’in yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilerin karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti. Öğrencilerle sohbet edip tatilde, ‘Yüzme havuzlarımıza gidecek misiniz’ diye soran Başkan Mahçiçek, öğrencilere tatilde iyi dinlenmelerini ve dinlenirken de kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

“Tatilde dinlenin, eğlenin ama derslerinizi de ihmal etmeyin”

Tüm öğrencilerin Türkiye’nin geleceğinin teminatı olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, donanımlı ve iyi yetişmiş bireyler olabilmek için düzenli ve sürekli çalışmak gerektiği kaydetti. Başkan Mahçiçek, “Bugün, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin son günü. Bu demektir ki çocuklarımız, bir yıllık çalışmalarının sonucu olan karnelerini alacaklar. Biz de çocuklarımızın karne sevincini paylaşmak için Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu’ndayız. Öğrencilerimizin karnelerine baktık, hepsi de çok güzel maşallah. Bizim de ülkenin geleceğiyle ilgili ümidimiz, inancımız daha da arttı. Bu çocuklar İnşallah gelecekte bizlerden daha iyi şekilde yetişip, daha iyi şekilde bu ülkeyi yönetecekler. Aldıkları görevlerle ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok güzel yerlere taşıyacaklar. Çocuklarımıza da dedim, başarının temel şartı düzenli ve sürekli çalışmaktır. Sevgili öğrencilerimizden en büyük ricam; tatilde dinlenin, eğlenin ama düzenli ve sürekli çalışarak derslerinizi de ihmal etmeyin. Çünkü bu ülkenin donanımlı ve iyi yetişmiş gençliğe ihtiyacı var. Öyleyse hep düzenli çalışacağız, hep başarılı olacağız. Tüm öğrencilerimize gönülden, yürekten ömür boyu başarılar diliyorum. Annelerinizle, babalarınızla, akrabalarınızla sağlıklı, güzel, hayırlı ömürler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, öğrenciler ve aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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Başkan MahçiçekÖğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
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