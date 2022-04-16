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Başkan Mahçiçek, Saha Personelinin Yüzünü Bu Ramazan’da Da Güldürdü

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘bizim en değerli çalışanlarımız ve personellerimiz’ diye hitap ettiği 450 saha personelini bu Ramazan ayında da unutmadı. Gıda paketi dağıtımında konuşan Başkan Mahçiçek, “Her zaman, her yerde, açık ve net bir şekilde söylüyorum; bizim en değerli çalışanlarımız sizlersiniz. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle, EXPO’suyla, temizliğiyle kısacası her şeyiyle bu memleketi parmakla gösterilecek bir memleket haline getireceğiz” dedi.

Başkan Mahçiçek, Saha Personelinin Yüzünü Bu Ramazan’da Da Güldürdü

Başkan Mahçiçek, Saha Personelinin Yüzünü Bu Ramazan’da Da Güldürdü

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘bizim en değerli çalışanlarımız ve personellerimiz’ diye hitap ettiği 450 saha personelini bu Ramazan ayında da unutmadı. Gıda paketi dağıtımında konuşan Başkan Mahçiçek, “Her zaman, her yerde, açık ve net bir şekilde söylüyorum; bizim en değerli çalışanlarımız sizlersiniz. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle, EXPO’suyla, temizliğiyle kısacası her şeyiyle bu memleketi parmakla gösterilecek bir memleket haline getireceğiz” dedi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:14
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Hayata geçirdiği projelerle ‘Sosyal Belediyeciliğin Öncüsü’ olan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek liderliğinde birbirinden anlamlı çalışmalara imza atıyor. Başkan Mahçiçek, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘bizim en değerli çalışanlarımız’ olarak nitelendirdiği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlikten sorumlu 450 saha personelinin yüzünü güldürdü. Saha personelinin aile ekonomisine bir nebze de olsa katkı sunmak isteyen Başkan Mahçiçek, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi hediye etti.

“BİZİM EN DEĞERLİ ÇALIŞANLARIMIZ VE PERSONELLERİMİZ SİZLERSİNİZ”

Gıda kolisi dağıtımında saha personelleriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada temizlik personellerinin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle hepinize ailelerinizle birlikte hayırlı Ramazan’lar diliyorum. Her zaman, her yerde, açık ve net bir şekilde söylüyorum; bizim en değerli çalışanlarımız ve personellerimiz sizlersiniz. Sizler, belediyemizin en anlamlı hizmetlerinden birisini siz icra ediyorsunuz ve sizlerin sayesinde Onikişubat’ımızın her yeri pırıl pırıl. Ve aldığınız maaşlar her kuruşuna kadar helal. Bu bakımdan gerçekten de bugüne kadar sizlerin maaşlarını hiç aksatmadan ödedik. İnşallah hep birlikte gayret edeceğiz, çalışacağız. Mübarek Ramazan ayında karınca kararınca sizlere bir hediye takdim edelim istedik. Umarım aile ekonominize küçük de olsa bir katkı sunmuş oluruz. Allah sizlere sağlık sıhhat versin, kaza-bela vermesin. Çocuklarınızla afiyet içerisinde böyle güzel Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle dağıtacağımız paketlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla tüketin İnşallah” dedi.

“ONİKİŞUBAT OLARAK TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAĞIZ”

Saha personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mahçiçek, Onikişubat’ı el birliğiyle daha temiz ve güzel hale getireceklerini söyledi. Kahramanmaraş’ı parmakla gösterilen bir il yapacaklarını vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Yeni bir sisteme de geçtik biliyorsunuz, artık mahallelerde sürekli durma olmayacak, mobil ekipler olarak girip çıkacağız. Artık bizim medeni bir memleket olmamız lazım, neyi nereye atacağımızı bilmemiz lazım. Apartmanlarda ve evlerdeki çöplerin konteynerlere konmasını sağlamamız lazım. Bizim üzerimize düşen görevler de olmalı ve vatandaşlarımızın da özen göstermesiyle memleketimizi daha temiz yapacağız. Hep birlikte özveriyle çalışarak temizlik noktasında Onikişubat olarak tüm belediyelere örnek olacağız. Hem belediyemiz, hem memleketimiz hem de insanlarımız için faydalı hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Sizlere güveniyorum, el birliğiyle bu memleketi daha temiz bir memleket yapacağız. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle, EXPO’suyla, temizliğiyle kısacası her şeyiyle bu memleketi parmakla gösterecek bir memleket haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Başkan MahçiçekSaha Personelinin Yüzünü Bu Ramazan’da Da Güldürdü
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