Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz Gazisi Yeşilay’ı Ziyaret Etti
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz...
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını...

Başkan Mahçiçek; Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları’yla Hainlere Geçit Vermedik, Bundan Sonra da Vermeyeceğiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “7 yıl önce bugün, üstün cesareti ve fedakârlıklarıylahain darbe girişimini Türkiye’nin demokrasi zaferine dönüştüren ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları’tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet diliyor, o zafer gecesinde şahlanan gazilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’da Türkiye Yüzyılı’nınKahramanları’yla hainlere geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Mahçiçek; Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları’yla Hainlere Geçit Vermedik, Bundan Sonra da Vermeyeceğiz

Başkan Mahçiçek; Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları’yla Hainlere Geçit Vermedik, Bundan Sonra da Vermeyeceğiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “7 yıl önce bugün, üstün cesareti ve fedakârlıklarıylahain darbe girişimini Türkiye’nin demokrasi zaferine dönüştüren ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları’tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet diliyor, o zafer gecesinde şahlanan gazilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’da Türkiye Yüzyılı’nınKahramanları’yla hainlere geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:08

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında 15 Temmuz’un şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındığına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, hain darbenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimizin onurlu duruşuyla dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaret örneği ile Türkiye’nin demokrasi zaferine dönüştüğünü ifade etti.

“15 Temmuz, toplumsal hafızamızın diri tutulması için anlamlı bir gündür”

15 Temmuz’un Türk milletinin verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu da dile getiren Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğinde, oldukça anlamlı bir gündür. Tarih boyunca vatan, demokrasi ve bağımsızlığı için eşi benzeri görülmemiş destanları yazan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu destanlara yenisini eklemiştir. Türkiye’yi karanlığa taşımak isteyenlere karşı aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla birlikte meydanlara inmiş ve her yaştan vatan evladı, tıpkı ecdadımız gibi gerek tanklara gerekse kendilerine çevrilen namlulara karşı ölüm pahasına destansı bir direniş göstermiştir. İşte o direniş ve eşi benzeri görülmemiş cesaret ile hain darbe girişimi püskürtülmüştür.

“Türkiye Yüzyılı’nınKahramanları’ylahainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz”

Milli iradeyi hiçe sayan teröristler, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, ‘Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır’ yeminini hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı da almışlardır. ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir’ düsturuyla hareket eden aziz milletimizin ve bu kutlu ülkenin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu vesileyle biz, ‘Türkiye Yüzyılı’nınKahramanları’yla birlikte dün olduğu gibi bugün de darbeci ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, milleti, vatanı ve bayrağı uğruna canını veren 251şehidimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarma noktasında hem Onikişubat Belediyesi olarak hem de şahsi olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum. 2 bin 193 gazimize ise şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek; Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları’yla Hainlere Geçit VermedikBundan Sonra Da Vermeyeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı!
Kahramanmaraş’ta şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı!
KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!
KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!
15 Temmuz Kahramanlık Destanı!
15 Temmuz Kahramanlık Destanı!
Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı
Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber