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Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2021 yılına girerken yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Mahçiçek, “yeni yıla umutla baktığını, bu zorlu günlerin geçeceğini, güzel günlerin yakında olduğunu” belirterek şu ifadelere yer verdi.

Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı

Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2021 yılına girerken yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Mahçiçek, “yeni yıla umutla baktığını, bu zorlu günlerin geçeceğini, güzel günlerin yakında olduğunu” belirterek şu ifadelere yer verdi.

01 Ocak 2021 Cuma 01:23
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“Tüm dünya ve milletimiz için zorlu bir 2020 yılı geçirdik. Ülkemiz bu zorlu süreçlerle beraber doğal afetlerle de mücadele etti. Lakin devletimiz ve milletimiz hep birlikte bu zorlu günleri atlattık ve atlatacağız. 2021 yılı için umutluyuz. Aşı ile beraber pandeminin seyrinde azalma olacaktır ve normalleşmeye doğru gidilecektir.

Pandemi dolayısıyla ya da sair sebeplerle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, kalanlara sabırlar diliyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla pandemiye rağmen canla başla çalıştı. Karadeniz’de doğalgaz, Bilecik’te altın rezervi, yerli ve milli otomobilimiz, ihalarımız, sihalarımız, motor üretimimiz ve savunma sanayindeki ilerleyişimiz Türkiye’nin 2023 ve 2053 vizyonlarına doğru emin adımlarla ilerlediğinin göstergesidir.

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2020 yılı geride kaldı. Yeni yılda tüm halkımıza sevdikleri ve aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve mutluluk diliyorum.”

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Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl MesajıOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek2021 Yılı
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