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Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 Şubat Kurtuluş Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “bu ülkenin hangi yollardan geçtiğini, bu toprakların nasıl kazanıldığını ve nasıl mücadele edildiğini biliyor, aynı bilinçle bugün de ülkemize sahip çıkıyor ve koruyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 Şubat Kurtuluş Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “bu ülkenin hangi yollardan geçtiğini, bu toprakların nasıl kazanıldığını ve nasıl mücadele edildiğini biliyor, aynı bilinçle bugün de ülkemize sahip çıkıyor ve koruyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

10 Şubat 2022 Perşembe 17:02
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“Müstevli devletlerin ülkemizin dört bir tarafını işgal etme girişimlerine karşı verilen mücadelede şehrimiz Maraş’ta gösterilen direniş, ülke sathında Milli Mücadelemizin mihenk taşı olmuştur.

22 gün 22 gece süren direnişimiz ardından işgal güçleri şehrimizden kovulmuş ve Maraş, sadece bir ferdi değil şehir olarak Meclisimizden Kahramanlık ünvanı ve İstiklal Madalyası alacağı mücadeleyi ortaya koymuştur.

Sütçü İmam’ın ilk kurşunuyla başlayan, Mehmet Ali Kısakürek’in Alem-i İslam’a Hitap Beyannamesi olarak “Ey Millet-i Necibe-i Osmaniye! Vaktine hazır ol. Bin üç yüz seneden beri Hz. Allah’ı ve Peygamber-i zişanı hizmetinle razı ettiğin bir din ölüyor. Ecdadının kanı ve canı pahasına fethettiği kalenin burcundaki al bayrağını indirdiler, yerine Fransız bayrağını çektiler. Şimdi bayrağını geri yerine koyacak bir İslam gayreti sende hiç mi kalmadı. Haydi davran! Davran ki, azamet ve cesaretle hürriyetimizin timsali olan bayrağımızı yeniden dalgalandıralım. Sen Allah’a bağlılığınla kendini gösterirsen, korkma! Bütün Fransız milleti gelse seni yenemez. Buna emin ol ve yürü!” sözlerini el yazısıyla kaleme alıp esnafa dağıttığı beyanname ile anda, bir ve beraber olarak işgal güçlerine karşı mücadele veren Maraş halkı tüm ülkeye de örnek olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Maraş halkının verdiği mücadele ile ilgili Arslan Bey’e hitaben "Siz sadece Maraş'ı kurtarmakla kalmadınız. Siz Türk kurtuluş mücadelesinin de kazanılmasını sağladınız. Biz Maraş'tan ismen bir Arslan bekliyorduk, cismen de bir Arslan geldi” şeklinde duygularını ifade etmiştir.

Şehrimiz bir destan, bir kahramanlık ve müstesna bir mücadelenin ana vatanıdır. Aynı cesaretle bugünün de Arslan Beyleri, Sütçü İmamları, Şahinbeyleri olduğunu biliyorum.

Bu duygularla hemşehrilerimin, 12 Şubat Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Milli Mücadelede şehit düşen atalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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