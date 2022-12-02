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Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Özel ihtiyaç sahibi bireylerimiz için varız düşüncesiyle her konuda onların yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, tüm özel ihtiyaç sahibi bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’dan diliyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Özel ihtiyaç sahibi bireylerimiz için varız düşüncesiyle her konuda onların yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, tüm özel ihtiyaç sahibi bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’dan diliyorum” dedi.

02 Aralık 2022 Cuma 12:55

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Onikişubat Belediyesi olarak özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını kolaylaştırma ve sosyal hayata katılımlarını artırma adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Mahçiçek, ilçeyi inşa ve ihya ederken engelleri ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini vurguladı.

“Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösteriyoruz”

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı; “Sözlerimin başında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dâhil olmak üzere hayatın her alanında toplumumuza örnek olacak birbirinden önemli başarılara imza atmaktadır. ‘Önce insan’ diyen bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak telakki eden bizler, kardeşlerimizle ilgili sorunların çözümü için ilçemizde önemli adımlar attık. Binalarımızı, ilçemizi ve sokaklarımızı yeniden inşa ederek, engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir.

“Projelerimizle özel ihtiyaç sahibi bireylerimizin ve ailelerinin yanındayız”

Bu anlamda, öncelikle hepimizin potansiyel bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Engelli bireylerimizin hakları, eşitliği ve topluma kazandırılması hepimizin görevleri arasındadır. Bizler de bu misyonla down sendromlu bireylerimiz için ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek yapımını tamamladığımız, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile down sendromlu çocuklarımız ve aileleri için büyük bir eksiği giderdik. Bir başka projemizle engelli çocuklarımızı da unutmadık ve onların da eğitim alabilecekleri ve sanatsal faaliyetleri öğrenebilecekleri, ailelerin çocuklarını günübirlik, güvenle bırakabilecekleri KIYAM’ın (Kısa Süreli Yaşam Merkezi) yapımını tamamlayarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müze protokolle devrini sağladık. Şimdi hedefimiz ise otizmli bireyler için şehrimize bir merkez kazandırmak. Proje çalışmalarını tamamladığımız merkezimizi de en yakın zaman otizmli bireylerimiz ve ailelerinin hizmetine sunacağız. Bu merkezlerimizde çocuklarımız hem eğitim alacaklar hem de eğlenecekler. Böylelikle ailelerimizin de üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiş olacağız. Özel bireylerimize yönelik yapılan bütün çalışmaların destekçisi olacağımız sözünü yinelerken, bu anlamlı gün sebebiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenen ve belediyemiz Konuk Evi’nin ev sahipliğindeki Görme Engelliler Çalıştayı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliklerin, engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan kardeşlerimin sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
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