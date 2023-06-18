Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin Misafiri Oldu
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin...
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini Asfaltlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini...
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve...

Başkan Mahçiçek’ten Babalar Günü Mesajı

18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim kültürümüzde babalarımız, adeta sırtımızıdayadığımız dağdır. Bu sebeple sadece Babalar Günü’nde değil, inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Babalar Günü Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Babalar Günü Mesajı

18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim kültürümüzde babalarımız, adeta sırtımızıdayadığımız dağdır. Bu sebeple sadece Babalar Günü’nde değil, inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz” dedi.

18 Haziran 2023 Pazar 12:36

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek,hayat sürecinde babalarınyol gösterici ve koruyucu rolüyle yaşantımızdaki yerinin asla doldurulamayacağını vurguladı.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Baba; sebattır, sabırdır; dayanıklılıktır, sorumluluktur”

“Hem dinimizde hem de kültürümüzde babalarımız, bizler için en ulvi değerleri taşıyan, gösterdikleri fedakârlık ve sevgileriyle yerine başkalarını koyamayacağımız yegâne kıymetlilerimizdir.Dinimizde de babanın evladına yaptığı duanın Peygamber Efendimizin ümmetine yaptığı dua gibi olduğu kabul edilerek, en makbul dualar arasında olması babanın hayatımızdaki önemini özellikle ortaya koymaktadır. Kültürümüzde ise baba, dayandığımız dağdır. Bir başka ifadeyle sebattır, sabırdır; dayanıklılıktır, sorumluluktur… Hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren hep yanımızda olan babalarımızın en büyük isteği; aile huzuru, evladının sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasıdır. Bir nevi baba için evladının mutluluğu, kendi mutluluğudur. Çalışan, ailesi için dışarıda alın teri döken babalarımız, aynı zamanda şefkati ve korumayı da temsil etmektedir. Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan; aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımız, ailenin temel direğidir.

“Tüm babaların, Babalar Günü’nü tebrik ediyorum”

Kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutluluğunu düşünen babalarımız, çocukluk yaşlarının güç sembolü, gençler için kıymeti bilindikçe yol gösterici bir rehber, orta yaş kuşağındakiler için bilgeliğin timsalidir. Çocuklarını geleceğe hazırlamada, anneler ile birlikte, en büyük desteği veren, hayatı öğreten, koruyup kollayan babaların isteği, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görmektir.Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber edentüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.Aynı zamanda Babalar Günü’nün babalarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı göstermek için bir vesile olduğunu hatırlatıyor, sadece bu günde değil inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmamız, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Babalar Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KASKİ ‘Su kardeşliği’ne imza attı!
KASKİ ‘Su kardeşliği’ne imza attı!
Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem
Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem
Yeni Vizyonumuz Türkiye Yüzyılı
Yeni Vizyonumuz Türkiye Yüzyılı
Başkan Gürbüz, ‘Güvenli bir şehir inşa edeceğiz’
Başkan Gürbüz, ‘Güvenli bir şehir inşa edeceğiz’
Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği
Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber