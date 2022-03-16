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Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı

Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi, Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Kandili, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu anlamlı gecede Onikişubat ve Kahramanmaraşlı hemşerilerim başta olmak üzere, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı

Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi, Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Kandili, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu anlamlı gecede Onikişubat ve Kahramanmaraşlı hemşerilerim başta olmak üzere, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:10
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Berat Kandili’nin başta Onikişubat ve Kahramanmaraşlı hemşerileri olmak üzere, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı;

“Berat Kandili, birçok açıdan önemli bir vesiledir”

“İslam alemi olarak Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına toptan indirildiği, mübarek Ramazan-ı Şerif’in habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili’ni bir kere daha hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Kandil geceleri, insanlarımızın ruhunu aydınlatan, manevi değerlerimizin güç kazandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği çok özel gecelerdir. Bu mübarek geceler Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, vicdan muhasebesi yapma, tövbe ederek geçmişi affettirme imkânı sağlar. Bu gece, dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti sağlamak için de önemli bir vesile konumundadır.

“Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır”

Bu anlamda inancımıza göre amel defterinin yazıldığı gün olan Berat Kandili, kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Nitekim bir Hadis-i Şerif’te, “Şaban’ın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah’ü Teâlâ, “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim” buyurur. Beraat Gecesi, bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hata ve günahlardan tövbe edip, kalplerde bıraktığı kirlerden arınma, toplumsal ve bireysel sorumluklarımızı hatırlama, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Berat, bir zorluktan kurtulmak demektir. Bu duygu ve düşüncelerle, anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm dünyanın mutluluk, sağlık ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, başta Onikişubatlı ve Kahramanmaraşlı hemşerilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili Mesajı
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