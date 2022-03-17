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Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayranı Minik İkra’ya Doğum Sürprizi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kendisine sosyal medyadan ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olan 10 yaşındaki dirençli epilepsi hastası minik İkra’ya doğum günü sürprizi yaparak verdiği tablet sözünü tuttu.

Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayranı Minik İkra’ya Doğum Sürprizi

Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayranı Minik İkra’ya Doğum Sürprizi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kendisine sosyal medyadan ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olan 10 yaşındaki dirençli epilepsi hastası minik İkra’ya doğum günü sürprizi yaparak verdiği tablet sözünü tuttu.

17 Mart 2022 Perşembe 09:29
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Üstlendiği Belediye Başkanlığı görevinin sorumluluğuyla ayrım yapmaksızın ilçesinde yaşayan 7’den 77’ye herkese eşit hizmet götüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her fırsatta hasta ve engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor. İlçesine kazandırdığı rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra bütün imkanlarını hasta ve engelli bireylerin hizmetine sunan Başkan Mahçiçek, yaptığı ziyaretlerle de gönülleri kazanıyor. Başkan Mahçiçek bu kez ise kendisine sosyal medyadan video çekerek, ‘Başkan dede doğum günüme gelir misin? diyen 10 yaşındaki dirençli epilepsi hastası minik İkra’nın doğum günü hediyesi talebine kayıtsız kalmayarak, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Onikişubat ilçesinin Selçuklu Mahallesi’nde yaşayan Ayşegül ve Murat Çetinkaya’nın kızı İkra’nın 10’uncu yaş gününü kutlayan Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İkra’nın fotoğrafının bulunduğu pastayı İkra ile kesti. Pasta kesiminin ardından Başkan Mahçiçek, İkra’ya tablet hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile montajlanmış fotoğrafını elinden bırakmayan minik İkra’nın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

“Hayatımızdaki en mutlu anlardan biri çocuklarımız ile buluşmak”

İkra’nın doğum günü pastasının kesilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Hanefi Mahçiçek, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını belirterek, “İkra bir süre önce bizi ziyarete gelmişti ve tanışmıştık. Tanışmamızın esnasında bize, ‘Başkanım benim doğum günüme gelebilir misin?’ dedi. Biz de ‘Allah ömür verirse senin doğum gününde beraber oluruz’ dedik. Bizlere sosyal medya hesabından video göndererek doğum gününe davet ettiğini gördük. Kendisine Allah’tan uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Ama okuyacak ve başarılı olacak, sonra da gene Hanefi dedesi ile buluşacak. Hayatımızdaki en mutlu anlardan biri çocuklarımız ile buluşmak” dedi.

“Makamlar gelir geçer, kalıcı olan insanların gönlünü kazanmak”

Makamların gelip geçici olduğunu, kalıcı ve değerli olanın insanların gönlündeki muhabbet ve sevgiyi kazanmak olduğunu dile getiren Başkan Mahçiçek, “Makamlar gelir geçer, kalıcı olan insanların gönlündeki muhabbet ve sevgidir. Onları kazanabilirsek dünyayı, geleceği de kazanıyoruz demektir. İnşallah böyle yavrularımızın gönüllerini kazanırız. Onların inşallah dualarını alabiliriz. Her şeyin bir başı sonu olduğu gibi görevlerinde başı ve sonu vardır. Geçmişte bir hoş seda bırakmışsanız gelecekte o sizinle beraberdir” şeklinde konuştu.

Anne Ayşegül Çetinkaya da kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Mahçiçek'i çok sevdiğini onlara ‘dede’ diye hitap ettiğini belirtti. Kızının talebi üzerine başkanı davet ettiğini aktaran Çetinkaya, kendilerini kırmayıp doğum gününe katıldığı için Mahçiçek'e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayranı Minik İkra’ya Doğum Sürprizi
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