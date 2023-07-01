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Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Expo 2023 Sunumu

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret ederek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten projeler ve son duruma ilişkin bilgi aldı.

Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Expo 2023 Sunumu

Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Expo 2023 Sunumu

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret ederek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten projeler ve son duruma ilişkin bilgi aldı.

01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:12

Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine bayramlaşma ve inceleme ziyaretlerinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 12 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilecek olan Uluslararası EXPO 2023’ün Sergi Alanı’nı da gezdi.

Bölgenin ve kent tarihinin en önemli uluslararası projesi olan EXPO 2023’te gelinen son noktaya ilişkin Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten bilgiler alan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı olarak EXPO 2023’e gereken desteği vereceklerini söyledi.

Projeleri tek tek yerinde anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’e ilişkin geniş bilgilerin olduğu dosyayı Yılmaz’a teslim etti.

Yılmaz, deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın tüm değerleriyle ayağa kalkmasında ve uluslararası boyutta tanınırlığının artmasında EXPO 2023’ün büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

“Cumhurbaşkanımızın katılımıyla EXPO 2023’ü açacağız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Kahramanmaraş’ın her türlü zenginliğe sahip olduğunu fakat tanıtım ve turizm eksikliğini bir türlü üstünden atamadığını anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Güçlü bir lobi çalışması ve gizlilik içerisinde yaptığımız girişimlerle dünya fuarı olarak bilinen EXPO’yu karşı oy olmaksızın 62 ülkenin onayıyla Kahramanmaraş’ımıza kazandırdık. Böyle bir projeyi alabilmek tabi ki hiç de kolay olmadı. Projemizin içerisinde Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir kristal lagün var, üzerinde küçük kayıklarla gezebilme imkanımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle belediyemiz bu alandan ciddi bir gelir elde edecek. Giderimiz ise gelirimizin yarı yarıya altında kalacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak. Bizim öngörümüze göre şehrimize 40’a yakın ülkeden katılım olacak ve ülkelerin devlet başkanları katılacak. EXPO sonrasında ise içerisine eklediğimiz projelerle alanımıza her yıl için en az 1 milyon kişinin gelmesini hedefliyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri bizim için çok önemli. Yaşadığımız zorlu süreçte Kahramanmaraş halkının rehabilite olmasını sağlayacak bu kabil önemli bir projeye ihtiyacımız vardı. Çalışmalarımızın yüzde 95’ini tamamladık, inşallah hedeflediğimiz sürede projemizi bitirerek Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirecek, tüm dünyayı şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.

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Başkan Mahçiçek’ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Expo 2023 Sunumu
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