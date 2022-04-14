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Kahramanmaraş
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Başkan Mahçiçek’ten ‘Expo 2023’ Vurgulu Turizm Haftası Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Şehrimize kazandırdığımız Uluslararası EXPO 2023, şehrimizin turizm dinamiklerine can suyu olacak, ilk altı aylık süreçte yerli ve yabancı en az 2 milyon insanın Onikişubat’a gelmesini sağlayacak” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten ‘Expo 2023’ Vurgulu Turizm Haftası Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten ‘Expo 2023’ Vurgulu Turizm Haftası Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Şehrimize kazandırdığımız Uluslararası EXPO 2023, şehrimizin turizm dinamiklerine can suyu olacak, ilk altı aylık süreçte yerli ve yabancı en az 2 milyon insanın Onikişubat’a gelmesini sağlayacak” dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:36
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15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, turizmin şehirlerin gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen ve ‘bacasız sanayi’ olarak adlandırılan turizm sektöründe bilinç oluşturmak ve halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla 1976 yılından itibaren her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Günümüzde dünyanın önemli sektörlerinin başında gelen turizm, sosyal ve kültürel etkilerin yanı sıra sadece ilimizin değil bölgemiz ve ülke ekonomimizin daha ileri seviyelere taşınmasına, kişi başına düşen milli gelirin artmasına dolayısıyla da refah düzeyinin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. O nedenledir ki, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın önemi büyüktür.

“Şehrimiz adeta bir açık hava müzesi görünümündedir”

Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kahramanmaaraş’ımız, tarihi ve kültürel birikimini Dulkadiroğulları Devleti’ne başkentlik yaparak taçlandırmıştır. Üzerinde barındırdığı kültürel birikimi ile Ülkemizde turizm sektörünün en önemli merkezlerden biri olan bu kadim şehir, il geneline yayılan tarihi eserlerle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Şehrimiz, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkarılan Germanicia Antik Kenti ve Afşin’deki Eshab-ı Kehf gibi birçok değeriyle, tarih ve inanç turizminin en önemli merkezi durumundadır. Tarih ve inanç turizminin yanı sıra kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, termal turizm, fuar ve kongre turizmi gibi pek çok alanda büyük bir potansiyeli barındırmaktadır.

“EXPO 2023 turizm dinamiklerine can suyu olacak”

Onikişubat Belediyesi olarak ilimizin ve Onikişubat ilçemizin turizm sektörünü daha iyi bir seviyeye getirmek amacıyla birbirinden değerli ve anlamlı projeleri hayata geçiriyoruz. Nitekim Kahramanmaraş’a kazandırdığımız Uluslararası EXPO 2023, şehrimizin turizm dinamiklerine can suyu olacak, ilk altı aylık süreçte yerli ve yabancı en az 2 milyon insanın Onikişubat’a gelmesini sağlayacak. Burada yapacağımız ulusal ve uluslararası etkinlikler, fuar ve organizasyonlar ile şehrimizin ve ilçemizin tanıtımını yaparken, turizme katkı sağlayacak yeni yatırımları hayata geçirme adına önemli bir imkan bulacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyor, başarılı bir turizm sezonu geçirilmesi dileğiyle, Turizm Haftası’nı kutluyorum.”

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:38
Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten ‘Expo 2023’ Vurgulu Turizm Haftası Mesajı
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