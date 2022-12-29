Başkan Mahçiçek’ten, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Bakan’a, başarı dileklerini ileten Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi kentimiz için çok önemli bir değer. Prof. Dr. İsmail Bakan Hocamızda, Kahramanmaraş’ı yakından tanıyan kıymetli bir bilim insanı. Üniversitemiz için elinden gelen gayreti göstereceğine, İstiklal Üniversitemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bilindiği üzere 2023 yılında Expo organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Bu bağlamda tüm paydaşlarımızla olduğu gibi üniversitemizle de işbirliği içerisinde, bu organizasyonun en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bakan ise, “Hanefi Başkanımız yıllardır bu kentte önemli hizmetlerde bulundu. Kahramanmaraş’a kazandırdığı eserlerin şahidiyiz. Diğer yandan üniversitemiz içinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini biliyoruz. İstiklal Üniversitesi’ne tahsis etmiş olduğu bilgi ve kültür evi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak hizmet vermekte. Bu bağlamda kendisine müteşekkiriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de üniversitemiz ve Kahramanmaraş için elbirliği ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel dilekleri için de ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Bakan ve Başkan Mahçiçek, daha sonra Expo 2023 ve üniversite-yerel yönetim işbirliği gibi konularda istişarelerde bulundu.