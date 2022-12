Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 20 Aralık’da doğumu ile vefat ettiği 27 Aralık’ı kapsayan haftanın Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası olarak kutlanması dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini imanı, düşüncesi ve milletine adadığına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, rahmet ve minnetle yad etti.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Sözlerimin başında, milli değerlerimizi, karakterimizi ve ideallerimizi yansıtan eserleriyle, şiirleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünümüzü aydınlatmaya, bizlere yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy’u vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına deklare eden Mehmet Akif Ersoy, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir. Coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle milletimize öncülük eden istiklal şairimiz, çıkardığı dergiler, yazıları, kürsü konuşmalarıyla bir düşüncenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş; şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle dile getirmiştir. Kadim Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan ecdadımızın torunları olan bizler, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı’mızı ilelebet muhafaza edeceğiz. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı’mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. Bu anlamda biz de Onikişubat Belediyesi olarak Mehmet Akif’in fikirleri yaşatmak ve gençlerimize aktarmak adına Safahat başta olmak üzere çeşitli kitaplarını şehrimizdeki büyük bir özveriyle öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Şiirini; imanı, düşüncesi ve milletinin hizmetine adayan, bağımsızlık mücadelemizin simgesi İstiklal Marşı’mızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, ebedi aleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”