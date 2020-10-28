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Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Mevlid Kandili sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “bu özel günlerimiz bizler için bir fırsattır, kardeşliğimizi, paylaşımlarımızı pekiştirmeli ve afv-ü mağfiretimiz için dua etmeliyiz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti.

Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması

Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Mevlid Kandili sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “bu özel günlerimiz bizler için bir fırsattır, kardeşliğimizi, paylaşımlarımızı pekiştirmeli ve afv-ü mağfiretimiz için dua etmeliyiz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti.

28 Ekim 2020 Çarşamba 11:03
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“Tüm Alemlerin Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyaya gelişinin günü olarak kutladığımız Mevlid Kandili’nde, tüm insanlık için dua etmeli, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle, zorlu süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde birbirimize karşı sorumluluklarımız ve bir vücudun parçaları gibi birbirine bağlı olduğumuz daha net ortaya çıkmıştır.

Bizler de O’nun izinde olarak Peygamberimizin bize öğrettiği yolda, tüm yaratılanlara merhamet ve şefkat içerisinde adaletle davranmalı ve Asr-ı Saadet devrindeki huzuru yakalamak için çaba göstermeliyiz.

Peygamberimizin öğretileri insanca, kardeşçe yaşamanın metodlarıdır. Bu tüm dünyada geçerli evrensel ilkelerdir aslında. Peygamberimizin yaşantısını iyi araştırmalı, öğrenmeli ve çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

Mevlid Kandilimizi tebrik eder, Peygamber Efendimiz (sav)’ın örnek şahsiyetini ve medeniyetini yakından tanımamızı ve hayatımıza yol gösterici olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”

Son Güncelleme: 28.10.2020 16:24
Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
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