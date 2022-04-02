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Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Engelli bireylerimiz için Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi’ni, down sendromlu kardeşlerimiz için de Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçemize ve şehrimize kazandırmıştık. Otizm Farkındalık Günü’nde belirtmek isterim ki, otizmli bireylerimiz için yapacağımız projemizle birlikte hem otizmli bireylerimizin hem de ailelerimizin en büyük destekçisi olacak, şehrimizin bu alandaki eksikliğini gidermiş olacağız” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı

Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Engelli bireylerimiz için Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi’ni, down sendromlu kardeşlerimiz için de Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçemize ve şehrimize kazandırmıştık. Otizm Farkındalık Günü’nde belirtmek isterim ki, otizmli bireylerimiz için yapacağımız projemizle birlikte hem otizmli bireylerimizin hem de ailelerimizin en büyük destekçisi olacak, şehrimizin bu alandaki eksikliğini gidermiş olacağız” dedi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 16:53
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, özel gereksinimli bireylere saygı ve farkındalığın önemine değinen Başkan Mahçiçek, otizmli bireylere ve ailelerine de müjde verdi.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Nörogelişimsel bir farklılık olan otizm belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkmaktadır. Otizmli çocuklarda görülen bazı özellikler aile ve toplum kaygılarından dolayı göz ardı edilmekte, bu durum otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Fakat otizmli bireylerin tedavisinde, erken tanı ve bu tanıya uygun yönlendirme hayati önem arz etmektedir. Hem otizmli çocuklarımızın hem de otizmli bireye sahip ailelerin yaşam kalitesini artırabilmek için, toplum üyelerinin otizme karşı duyarlı olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki toplum huzuru farklılıklara olan saygımız ve farkındalığımız ile sağlanacaktır. Özellikle otizmli çocuklarımızın ayrımcılığa, ön yargıya maruz kalmaması ve toplum yaşamında desteklenmesi bizlerin elindedir ve görevidir.

“OTİZMLİ BİREYLERİMİZİN VE AİLELERİMİZİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Ülkemizde, otizmi olan bireylerin rahat bir yaşam sürmelerine yönelik farkındalığın ve duyarlılığın artması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, bireye ve ailesine yönelik eğitim, sağlık gibi nitelikli hizmet verilmesi için uygulamalar yapılmaktadır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimizin her zaman yanında olmaya ve onları sosyal hayata adapte etmeye yönelik önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlk olarak engelli bireylerimiz için Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi’ni (KIYAM) sonrasında ise down sendromlu kardeşlerimiz için Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçemize ve şehrimize kazandırdık. Bu çalışmalarımızın yanında otizmli bireylerimiz için de önemli bir projeyi hayata geçirdik. Projemizle birlikte hem otizmli bireylerimizin hem de ailelerimizin en büyük destekçisi olacak, şehrimizin bu alandaki eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını temenni ediyor, otizmli çocuklarımızı kucaklıyor, otizmli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Müjdeli Otizm Farkındalık Günü Mesajı
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