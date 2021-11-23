Başkan Mahçiçek’ten Öğretmenler Günü’nde Çiçekli Kutlama

“En değerli varlıklarımız çocuklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz, onlara sadece bilgi öğretmiyor, ahlakları, erdemleri ve duruşlarıyla da örnek oluyorlar. Hayatlarını öğretmeye adamış en kutsal mesleklerden olan öğretmenlik vazifesini ifa eden öğretmenlerimizi öncelikle canı gönülden kutluyorum. Çünkü bu zorlu mesleği seçmek ayrı bir özveri gerektiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözü yapılan görevin ne denli sorumluluk gerektirdiğini göstermektedir.

Onikişubat Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde bulunan tüm öğretmenlerimize minik hediyelerimizi takdim ettik.

Öğretmenlik mesleğini hakkıyla yerine getirmek için çalışan, zorluklarla mücadele eden, çocuklarımıza öğrenim hayatları boyunca eşlik eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.