Başkan Mahçiçek’ten Piazza AVM’de 2022 sürprizi

Yeni yılın gelmesiyle de vatandaşlara güzel bir sürpriz yaparak Piazza AVM önünde ışıklı Expo 2023 standı oluşturdu. Stand, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Özçekim alanı haline gelen stand için Başkan Mahçiçek Piazza yönetimine de ayrıca teşekkür etti. “Bu alanın bize tahsis edilmesinde gösterdikleri kolaylıktan dolayı Piazza yönetimine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz EXPO 2023’te yerli ve yabancı misafirlerimizi birlikte ağırlayacağız. Bu sebeple her vatandaşımızın projemiz hakkında bilgi sahibi olmasını ve projeyi sahiplenmesini istiyoruz. Oluşturduğumuz bu güzel ışıklı stand ile de ilçeye ayrı bir silüet daha kazandırdık.

Zorlu bir 2021 yılı geçirsek de 2022 yılına yeni ümitlerle girmenin heyecanı içerisinde, ülkemiz ve milletimiz adına güzelliklerin çokça yaşanacağı, mutlu ve huzurlu bir yıl olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın ve gençlerimizin yeni yılını kutluyorum” dedi.