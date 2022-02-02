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Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, üç ayların başlangıcı ve Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili sebebiyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, üç ayların başlangıcı ve Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili sebebiyle mesaj yayımladı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 17:07
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Başkan Mahçiçek, “bugün rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevî bir mevsim olan üç aylara girişimizin habercisidir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Mübarek Ramazan ayının habercisi olan üç ayların ilki Recep ayına girmenin sevinci içerisindeyiz. Bu ayın ilk Cuma gecesi Regaip kandili de affın, mağfiretin, ibadet ve duaların yapılması için bizlere vesiledir.

Bu özel günleri iyilik ve ihsanla değerlendirip, karşımızdakinin halini anlayan olarak elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Mevlânâ’ya göre insanın sahip olabileceği en değerli bilgi, kendi varlığının ve benliğinin hakîkatini bilme irfânıdır. Dolayısıyla bu özel günleri kendimizi sorguya çekmek, denetlemek ve yeniden uyanış yaşamak için, üzerimizdeki maddi ve manevi ataleti atmak için bir fırsat olarak görmeliyiz.

Tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olacağı, kardeşliğini pekiştireceği, biz olmanın idrakine varacağı huzurla, sağlıkla geçireceği günlere vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin Regaip kandilini kutluyorum.”

Son Güncelleme: 02.02.2022 18:44
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