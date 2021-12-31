Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı

“2021 yılı ülkemiz ve Kahramanmaraş için pandemiden dolayı biraz sıkıntılı geçti. Ama o pandemiye rağmen Belediyemiz hizmetlerini yapmaya gayret etti. Bu bağlamda hem şehir merkezimizde hem kırsal mahallelerimizde hem de bir dünya projesi olan EXPO’da yaptığımız çalışmalarda bir aksama olmadı. Ama ben bir kez daha bizim için önemli olan insanlarımızın sağlığı diyorum. Dolayısıyla bu pandemi koşullarına uygun hareket edelim diye Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizden rica ediyorum. Sağlığımız herşeyin üzerinde. Pandemi şartları ve yeni varyantlar devam ediyor. Maske mesafe ve hijyen şartlarına mümkün mertebe riayet edelim, özen gösterelim.

Onikişubat Belediyesi olarak her koşula rağmen hizmetlerimiz aralıksız devam edecek. Bir dünya projesi olan EXPO’muzu da bitireceğiz. Kahramanmaraş’ın da bir dünya markası, bir dünya kenti olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimin yeni yılını tebrik ediyorum. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla beraber sağlık, mutluluk ve esenlikler içerisinde güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle tüm kardeşlerimize hayırlı seneler, nice yıllar temenni ediyorum.”