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Başkan Mehmet Öntürk “Hatay'da güneş yeniden doğuyor”

Hatay Büyük şehir belediye başkanı Mehmet Öntürk bir video yayınlayarak yaptıkları ve yapacaklarını anlattı.

Başkan Mehmet Öntürk “Hatay'da güneş yeniden doğuyor”

Başkan Mehmet Öntürk “Hatay'da güneş yeniden doğuyor”

Hatay Büyük şehir belediye başkanı Mehmet Öntürk bir video yayınlayarak yaptıkları ve yapacaklarını anlattı.

08 Eylül 2024 Pazar 13:09

Öntürk yayınladığı videoda şu görüşlere yer verdi; “Hatay’da güneş yeniden doğuyor. Medeniyetlerin insan eliyle ayağa kalkması gibi medeniyetler şehri Hatay için de Elele vererek yeni bir medeniyet inşa ediyoruz.

Şehrimizde hızla yükselen modern konut projeleriyle insanlarımızın yaşam alanları daha konforlu ve güvenli hale geliyor.

Huzurlu yaşamın en sıcak yuvası olacak yeni konutlarımızla Hatay da yeni bir yaşam doğuyor.

Doğal peyzaj düzenlemeleri şehrimize yeşil alanlar kazandırırken Hatay’ın benzersiz doğal güzelliklerini koruyup güzelleştiriyor, parklar, bahçeler ve regülasyon alanları sakinlerimize huzur ve mutluluk sunuyor.

Tarihi dokusuyla göz kamaştıran kültür mozaiği Hatay için başlatmış olduğumuz kalkınma çalışmaları şehrin tarihi mirasını muhafaza ederek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Şehrimizi hakkettiği değere kavuşturabilmek için mesai gözetmeksizin çalışan kadrolarımızla Hatay’da tarih yeniden yazılıyor.

Devam eden çalışmalarımız Hatay’ın sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal ve kültürel yapısını güçlendiriyor. Hatay’ın tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri geleceğe taşınan bir miras olarak korunuyor ve yaşatılıyor.

Medeniyetin izlerini taşıyan yollarımızla ulaşımın en keyifli halini vatandaşlarımıza sunuyor Hatay için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hizmet için çıktığımız bu yolda ulaşmadık köy, dokunmadık insan bırakmayana dek büyük bir kararlılıkla çalışacak ve öz kaynaklarımızı öz değerlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.

Hiçbir talebe kayıtsız kalmaksızın şeffaf belediyecilik anlayışı ile değer üretiyor, dayanışmadan aldığımız güç ve inançla kadim şehrimiz ayağa kaldırıyoruz.

Bu şehir için verilmiş sözümüz var. Asırlar öncesinden bu güne taşıdığımız varlık bakiyemizi bir sonraki nesillere ulaştırabilmek için, sosyal ve kültürel faaliyet alanları geliştiriyor, her biri başka bir renk olan farklılıklarımızla zenginliğimizi yaşatıyoruz.

Tüm emeklerimizin karşılığını vatandaşlarımızın tebessümü olarak aldıkça daha büyük gayretle çalışıyoruz. Hatay geçmişten aldığı güçle geleceğe güvenle bakıyor her bir projede, her bir yapıda, şehrimizin ruhunu yaşatmak için çalışıyoruz. Hatay’ın yeniden doğuş hikayesi geleceğe umut ve ilham veren bir yolculuk olarak devam ediyor.

Türkiye’nin umudu Hatay’da yeni bir yükseliş başlıyor, Hatay yeniden büyüyor.” (Ahmet Balcı)

Son Güncelleme: 08.09.2024 15:24
Anahtar Kelimeler:
Başkan Mehmet Öntürk “Hatayda Güneş Yeniden Doğuyor”
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