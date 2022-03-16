Başkan Nar, ‘Sağlıkta şiddete hayır’

Başkan Nar, açıklamasında; “Tüm sağlık çalışanlarımızın bizler için cansiperane mücadele ettiğini birçok kez görüp şahit olduk. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve kendilerini iyi hissetmeleri için verdikleri emekleri hiçe sayamayız. Sağlık çalışanlarının da birer insan olduğunu onların da anne-babalarının eşlerinin ve çocuklarının olduğunu düşünüp empati kurarak nezaketli bir şekilde yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramını tebrik ediyor sağlıkta şiddetin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.