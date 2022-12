Başkan Okay Apartman Görevlileri İle Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında Doğukent konutları görevlileriyle bir araya geldi. Dulkadiroğlu ve Doğukent mahallesine yaptıkları projeleri anlatan Başkan Okay, görevlilerin tavsiye ve önerilerine de kulak verdi.

Başkan Okay, istişare toplantısında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projelerinden olan Doğukent konutlarında görevli arkadaşlarımla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum. Mahallemiz onların emek ve çabasıyla tertemiz ve en yaşanılabilir yerler arasındadır. Burada görevli kardeşlerimiz birçok konuda hassasiyet göstermekteler. Geniş yeşil alanları, park ve bahçeleri olan mahallemizde görevli kardeşlerimizin bu alanlara gösterdiği hassasiyet de bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Onlarla istişare etmemiz ve vatandaşlarımızın düşüncelerini bizlere aktarmaları son derece önemlidir. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel ve yaşanılabilir bir Dulkadiroğlu için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”