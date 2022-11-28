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Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş Ruhunun Canlandığı Büyük Bir Destandır”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Maraş Milli Mücadelesinde yaşanan Bayrak Olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş Ruhunun Canlandığı Büyük Bir Destandır”

Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş Ruhunun Canlandığı Büyük Bir Destandır”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Maraş Milli Mücadelesinde yaşanan Bayrak Olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:26

Başkan Okay, bayrak olayını milli mücadelenin şahlanışı olarak ifade ederek, “Bayrak olayı, tarihte hiç bir millete nasip olmamış büyük bir cesaret örneği, milletin bağımsızlık mücadelesinin ateşlendiği, diriliş ruhunun canlandığı bir destandır” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Kalesi'nde 103 yıl önce Fransız bayrağının indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesi olayının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, milli mücadele ruhuna vurgu yaptı.
Bayrak olayını hatırlatan Başkan Okay, milli mücadelenin en önemli olaylarından biri olduğunu ifade etti.
Bayrak olayı sonrasında milli mücadele ruhunun canlandığının altını çizen Başkan Okay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bayrak olayı şanlı kurtuluş mücadelesi tarihimizin en önemli olaylarından birisidir. Tarihte hiçbir millete nasıp olmamış, hiçbir milletin gösteremediği cesareti Kahramanmaraş halkı göstermiştir. Bir Cuma günü kalesinde işgalci güçlerin bayrağını gören kahraman ecdadımız, kıyama kalkmış ve al bayrağımızı yeniden ait olduğu yere asmıştır. Kahraman ecdadımızın göstermiş olduğu bu müthiş cesareti bir miras olarak alıyor, gelecek nesillere de aktarıyoruz. Onların ortaya koyduğu bu şanlı mücadele, bizler için en büyük mirastır. Bu vesileyle, milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koymuş gazilerimize saygılarımı iletiyorum.”
BAYRAK OLAYI
Maraş Kalesi'nde dalgalanan şanlı Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.
Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.
Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen şanlı Türk bayrağını kale burçlarına yeniden asmış ve cuma namazını da orada kılmıştır.

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