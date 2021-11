Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu her açıdan değiştirdik ve dönüştürdük’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, devam eden ve tamamlanan gençlik yatırımları, yeşil alan yatırımları ve tarihi konak restorasyonu çalışmalarını Aksu Tv ekranlarında değerlendirdi. Murat Eğridağ’ın sunumuyla gerçekleştirilen Haber Ötesi programına konuk olan Başkan Okay, ortaya koydukları projeleri bir bir sıraladı.

Başkan Okay, programda yaptığı konuşmasını şu başlıklar altında sürdürdü:

GENÇLİĞE ÖNEM, GELECEĞE DEĞER KATAR

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her alanda destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bölgenin en büyük gençlik merkezi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ni inşa ederek onların eğitim ve sosyal aktivitelerine en önemli katkıyı sağladık. Spor alanları ve tesisleri inşa ettik. Gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda ihtiyaç duyduğu tüm argümanları ilçemize kazandırdık. Bölgemize kazandırdığımız en büyük gençlik merkezinin yanı sıra, Gazipaşa mahallemizde bir gençlik merkezinin daha inşaatını tamamladık. Okulların bu alanda yoğun olması sebebiyle bu gençlik merkezinin o bölgeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Doğukent mahallemizde Yüzme Spor Kompleksi inşaatını sürdürüyoruz. Bu projemizde tamamlandığında Kahramanmaraş’ın en büyüklerinden olacak. Gençlerimizin bu alandan da en verimli şekilde istifade etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Yine Doğukent mahallemizde Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu inşaatını tamamladık. Bölgemizin önemli bir eksiği olan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu binamızın önemini vurgulamak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek.”

BÜYÜK MESİRE ALANI PROJELERİYLE VATANDAŞLARIMIZI DOĞAYLA BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ



“Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizin yeşil alan ihtiyacına cevap verme adına bir çok projeye imza attık. Şehir merkezinde bulunan yeşil alanlarımız dışında, Yeşiltepe mahallemize toplamda 100 dönümlük alana şehrimizin en önemli mesire alanlarından birini kazandırdık. Önemli bir projemiz olan Heyecan Bahçesi’ni de Doğal Yaşam Parkımızın hemen karşısına inşa ederek hizmete açtık. Yine A tipi mesire alanı projemizle de şehrimize önemli bir kazanım sağlayacağız. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden bu projemizde Bungolov evler, geniş bir mesire alanı, kır bahçesi, restoran, yürüyüş alanları, karavan kamp alanı, çadır kamp alanı, yamaç paraşütü alanı, seyir kuleleri, çay bahçesi gibi çok çeşitli alanlar yer alacak. Şuanda büyük ölçüde tamamlanan projenin özellikle Yedikuyular’ın turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dört mevsim kullanılacak bu alan Kahramanmaraş’a her açıdan büyük bir değer katacak.”



TARİHİMİZİ KORUYOR, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ





“Kahramanmaraş’ın turizm anlamında gelişmesi ve kendisine düşen payı alması adına göreve geldiğimiz günden bu yana bir çok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da tarihi kentsel dönüşüm gelmektedir. Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan konaklarımızı bir bir restore ederek turizme kazandırdık. Bu konaklarımızın içerisini de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek şekilde donattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Konağı bunların başında gelmektedir. Ayrıca Bahtiyar Yokuşu projemizin üçüncü etap çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Birinci ve ikinci etabını tamamladığımız bu projemizde üçüncü etap çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu alanda toplamda 50 adet restorasyon ve cephe yenileme projesi gerçekleştirdik.”