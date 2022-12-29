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Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Değerine Değer Kattık”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kırsal mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ilçenin her bakımdan zenginleştiğine dikkat çekti.

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Değerine Değer Kattık”

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Değerine Değer Kattık”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kırsal mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ilçenin her bakımdan zenginleştiğine dikkat çekti.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:07

Yılsonu değerlendirme toplantısı kapsamında kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları projelerin Dulkadiroğlu’nun, sosyal ve ekonomik anlamda değerine değer kattığını söyledi.

Özellikle kırsal mahallelerin tabelalarıyla birlikte kaderinin değiştiğine dikkat çeken Başkan Okay, toplantıda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde Dulkadiroğlu’nu değiştireceğiz ve dönüştüreceğiz demiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu değişimi ve dönüşümü en güzel şekilde sağladığımızı görmekteyiz. Özellikle kırsal mahallelerimiz bu değişimden çok büyük pay almıştır. Büyükşehir yasası ile birlikte köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerimizin, hem tabelalarını hem de kaderlerini değiştirdik. Şehir merkezine yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamını kırsal mahallelere de taşıdık. Sosyal tesis, park, bahçe, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler gibi birçok hizmete imza attık. Standardı yüksek modern yollar, özenli alt yapı çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar neticesinde burada yaşayan vatandaşlarımızın arazileri değerlendi. Bu değerlenme ekonomik anlamda vatandaşlarımızın elini rahatlattı. Vatandaşlarımızın bu husustaki memnuniyeti de bizleri ayrıca mutlu etti.”

DULKADİROĞLU’NUN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Göreve geldikleri günden bu yana gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Okay, bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde çalışarak Dulkadiroğlu’nu daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını ifade etti. Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dulkadiroğlu’nun değerine değer katma adına çalışmaktayız. Burada yaşayan gençlere daha güzel bir Dulkadiroğlu bırakma adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dulkadiroğlu’nun geleceğini en güzel şekilde inşa etmek bizlerin boynunun borcudur. Bu çalışmalarımızda en yakın çalışma arkadaşlarımız mahalle muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızla birlikte omuz omuza Dulkadiroğlu’nu daha güzel günlere taşıyacağız.”
Başkan Okay, konuşmasının ardından hizmetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Okay, görüş ve önerileri dinledi.

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Başkan Okay“Dulkadiroğlu’nun Değerine Değer Kattık”
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