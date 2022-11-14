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Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Hazinesi Bu Konaklardır”

Yeni bir restorasyon projesi başlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu konakların Dulkadiroğlu’nun büyük bir zenginliği olduğunu hatırlatarak, “Restorasyon çalışmalarımızla bu hazineyi ve mücevheri parlatmış olacağız” dedi.

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Hazinesi Bu Konaklardır”

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Hazinesi Bu Konaklardır”

Yeni bir restorasyon projesi başlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu konakların Dulkadiroğlu’nun büyük bir zenginliği olduğunu hatırlatarak, “Restorasyon çalışmalarımızla bu hazineyi ve mücevheri parlatmış olacağız” dedi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:14

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu’nun ardından yeni bir tarihi sokak sağlıklaştırma projene daha başladıklarını ifade etti. Proje alanını gezen Başkan Okay, konuyla ilgili bilgiler vererek, projenin turizme büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kurtuluş mahallesinde gerçekleştirilecek projenin Bahtiyar Yokuşu, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı ve Dulkadiroğlu’nun diğer konaklarıyla bütünlük sağlayacağını belirten Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dulkadiroğlu ilçemizin eski mahallelerindeki restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bahtiyar Yokuşu’nda olduğu gibi yeni bir etaba başlıyoruz. Mutfak Müzemizin üst kısmından başlayarak 11 konağın cephe yenilemesini yapacağız. Bu çalışmayla, Bahtiyar Yokuşu, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi arasındaki bağlantıyı sağlamış olacağız. Bu projemizde Kültür Bakanlığı fonlarından, çeşitli kalkınma ajanslarının desteklerinden faydalanmaktayız. Bu desteklerle restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ın mücevherlerini parlatmayı sürdüreceğiz.”

TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Ortaya koydukları restorasyon çalışmalarıyla turizme büyük katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana konak restorasyon çalışmalarına büyük önem verdik. Bu önemin neticesinde ortaya çok büyük eserler çıktı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmediği mekanlar oluşturuldu. Şehrimizin turizm potansiyeli de bu sayede ortaya çıkmış oluyor. Bahtiyar Yokuşu’ndan başlayarak Kapalı Çarşı ve çevresi, Ulu Cami ve çevresine kadar uzanacak bir turizm yolu şuanda oluşmaktadır. Yeni projemiz aradaki bağlantıyı net olarak sağlamış olacak. Divanlı Cami’nin bulunduğu alandan yürümeye başlayan bir misafir, her biri birbirinden güzel konaklarımızı geçerek Kapalı Çarşı’ya kadar yürüyebilecek. Kahramanmaraş’ımız turizm pastasından hak ettiği payı alacaktır. Bu noktada bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

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Başkan Okay“Dulkadiroğlu’nun Hazinesi Bu Konaklardır”
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