Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi

Değerlendirme ve istişare toplantılarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların müdürleri ile bir araya geldi. Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt’un da katıldığı istişare toplantısında konuşan Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesine kazandırdığı hizmetleri anlattı.

Ayrıca okullara yaptıkları çalışmalardan da bahseden Başkan Okay, ilçe genelinde tüm okullara hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Okay, istişare toplantısında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Ortaya koyduğumuz proje ve hizmetlerle ilçemizi geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda birçok çalışma yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerin yanı sıra özellikle eğitim konusunda da kıymetli çalışmalara imza attık. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, Gazipaşa Gençlik Merkezi ve Doğukent Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu buna bir örnektir. Özellikle Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’miz öğrencilerle adeta dolup taşmaktadır. Hem sosyal ve kültürel etkinliklerde, hem de eğitim konularında gençlik merkezimiz çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bunun dışında göreve geldiğimiz günden bu yana kısıtlı imkanlara rağmen okullarımıza her türlü desteği verdik. İlçemizde bulunan tüm okullara ihtiyaçlarına göre parke, oyun grubu, spor alanı, boya, badana ve yeşil alan konusunda çok önemli katkıda bulunduk. Bu katkılarımız da devam etmektedir. Ben bu güzel etkinliğe katılımlarından dolayı tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Okay’ın konuşmasının ardından program soru ve cevap kısmıyla devam etti.

Soru ve cevap kısmından sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.