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Başkan Okay, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şehit Mücahit Şimsek Sokak’ta bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ile hasbihal etti.

Başkan Okay, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Okay, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şehit Mücahit Şimsek Sokak’ta bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ile hasbihal etti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:17
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Her fırsatta esnafın yanında olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemiden en çok zarar gören sektörün başında küçük esnafın geldiğini söyledi. Esnafın bu mağduriyetini gidermek adına devletin önemli bir destek paketi oluşturduğunu da hatırlatan Başkan Okay, bu süreçte her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.
Şehit Mücahit Şimsek Sokak’ta bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Okay, ziyaret sonrasında şunları söyledi: “Ekonomimizin can damarı olan esnaf kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi dolayısıyla zor günler yaşanmaktadır. Ancak alınan tedbirler, yapılan aşılama çalışmalarıyla bu zor günlerin daha güzel günlere döneceğini düşüyorum. Esnafımızın da beklentisi bu yöndedir. İnşallah daha güzel günlere kavuşacağız. Bu sürede esnafımızın yanında olmak çok önemlidir. Bizler elimizden geldiği kadar onların yanındayız. Şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve daha güzel günlere taşınması adına hep birlikte çabalayacağız. Ben bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırla ve bereketli kazançlar diliyorum.”

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