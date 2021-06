Başkan Okay, ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Atatürk Meydanı ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Okay, pandemi ile birlikte zor günler yaşayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.