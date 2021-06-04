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Başkan Okay, ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Atatürk Meydanı ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Okay, pandemi ile birlikte zor günler yaşayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Başkan Okay, ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

Başkan Okay, ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Atatürk Meydanı ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Okay, pandemi ile birlikte zor günler yaşayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

04 Haziran 2021 Cuma 17:10
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Pandemi süreciyle birlikte maddi ve manevi birçok sorunla karşı karşıya kalan esnafın her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Okay, bu noktada hükümetin ortaya koyduğu desteklere de dikkat çekti.

Atatürk Meydanı ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Okay, toplum sağlığı için çok büyük fedakârlık yapan esnafa teşekkür etti. Kısmi ve tam kapanma günlerinde ekonomik olarak zorlanan esnafa hükümetin gerekli destekleri verdiğini hatırlatan Başkan Okay, “Bu zorlu süreci hep birlikte aşıyoruz. Bu süreçte özellikle esnafımız çok zorluklar yaşadı. Onların bu anlamdaki yükünü hafifletmek adına devletimiz kira ve işçi gibi birçok maliyetine katkı sağladı. Bunun dışında manevi olarak bizler de her zaman esnafımızın yanında olduk. Onların dertleriyle dertlendik. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu noktada büyük sabır gösteren esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Pandeminin yayılmaması adına onlarda ellerinde geleni yapmaktalar. Bu konuda gerekli tedbirleri alıyorlar. Vatandaşları uyararak sorunun büyümemesi adına gerekeni yapıyorlar.”

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:30
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